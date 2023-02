Espagne : le départ à la retraite forcé de Sergio Ramos

Sergio Ramos a publié un communiqué pour annoncer son départ de l'équipe nationale espagnole.

Sergio Ramos a publié un communiqué pour annoncer son départ forcé de l'équipe nationale espagnole après un appel de Luis de la Fuente. Le défenseur central du PSG a déclaré : "Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de l'entraîneur actuel qui m'a dit qu'il ne compte pas et ne comptera pas sur moi, quel que soit le niveau que je peux montrer".

Vainqueur de la Coupe du monde et de deux championnats européens, Ramos s'insurge contre la décision de l'entraîneur et laisse une série de messages dans sa lettre, indiquant clairement que la décision prise par De la Fuente n'était pas sportive et que d'autres facteurs ont joué un rôle.

La lettre complète de Sergio Ramos

"Le moment est venu, le moment de dire au revoir à l'équipe nationale, à notre chère et excitante Roja. Ce matin, j'ai reçu un appel de l'actuel entraîneur de l'équipe nationale qui m'a dit qu'il ne compte pas et qu'il ne comptera pas sur moi, indépendamment du niveau que je peux montrer ou de la suite de ma carrière. Avec beaucoup de regret, c'est la fin d'un voyage que j'espérais plus long et qui se terminerait avec un meilleur goût dans la bouche, à la hauteur de tous les succès que nous avons obtenus avec notre équipe nationale.

Je crois humblement que cette carrière méritait de se terminer à cause d'une décision personnelle ou parce que mes performances n'étaient pas à la hauteur de ce que notre équipe nationale mérite, mais pas à cause de l'âge ou d'autres raisons que, sans les avoir entendues, j'ai ressenties. Parce qu'être jeune ou moins jeune n'est pas une vertu ou un défaut, c'est juste une caractéristique temporaire qui n'est pas nécessairement liée aux performances ou aux capacités. Je regarde avec admiration et envie Modric, Messi, Pepe... l'essence, la tradition, les valeurs, la méritocratie et la justice dans le football. Malheureusement, il n'en sera pas ainsi pour moi, car le football n'est pas toujours juste et le football n'est jamais que du football.

Pour toutes ces raisons, je prends congé avec cette tristesse que je veux partager avec vous, mais aussi la tête haute et très reconnaissant pour toutes ces années et pour tout votre soutien. J'emporte avec moi des souvenirs indélébiles, tous les titres pour lesquels nous nous sommes battus et que nous avons célébrés ensemble, ainsi que l'immense fierté d'être le joueur espagnol ayant le plus de sélections internationales. Cet écusson, ce maillot et ce groupe de supporters, vous tous, m'ont rendu heureux. Je continuerai à encourager mon pays depuis chez moi avec l'émotion d'un privilégié qui a pu le représenter fièrement 180 fois. Je remercie de tout cœur tous ceux qui ont toujours cru en moi !