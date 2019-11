Espagne - La Supercoupe en Arabie Saoudite

La fédération espagnole a officialisé la délocalisation de la Supercoupe en Arabie Saoudite pour les trois prochaines saisons.

La décision était attendue depuis plusieurs mois, elle est désormais officielle. Les trois prochaines éditions de la Supercoupe d' se tiendront en . Un choix confirmé ce lundi par la fédération alors que l'édition 2019 se tiendra finalement... en janvier prochain.

Si rien n'a été confirmé, cette délocalisation pourrait rapporter 30 millions d'euros par an - soit 90 millions au total - à la fédération. Critiquée pour cette décision, cette dernière s'est notamment défendu concernant la place des femmes dans la société saoudienne en assurant que ces dernières auraient le droit de venir assister aux rencontres.

Barça-Atlético et Real-Valence en demies

La compétition, qui opposait traditionnellement le champion sortant au vainqueur de la Coupe du roi a également changé de format pour désormais regrouper quatre équipes (vice-champion et finaliste perdant sont également conviés).

Le tirage au sort effectué ce lundi a donc déterminé les deux affiches des demi-finales, qui se tiendront les 8 et 9 janvier prochains. La finale se déroulera ensuite le 12 janvier pour déterminer le successeur de Barcelone, vainqueur de Séville (2-1) lors de la dernière édition en août 2018.

"Nous avons pu présenter ce que certains considèrent comme une révolution, s'est félicité le président de la fédération espagnole Luis Rubiales. Nous avons une Supercoupe plus dynamique (...). Nous aurions pu l'arrêter, mais nous l'avons modifiée et l'avons rendue plus attrayante avec quatre équipes puissantes, sans savoir qui jouerait la finale. (...) Maintenant, nous avons rendu la Supercoupe plus rentable et plus viable pour tous."