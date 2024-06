Espagne - Italie : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Espagne et l’Italie se défient pour le match de la qualification anticipée pour les 8es de finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Le duel entre l’Espagne et la Squadra Azzurra s’annonce palpitante dans le groupe B de l’Euro 2024. Ce jeudi, les deux sélections nationales s’affrontent pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes. Un choc colossal très attendu entre deux équipes d’envergure. Un match à l’allure d’une finale.

Espagne – Italie, un choc électrique avec une qualification en vue

Le match entre l’Espagne et l’Italie sera plein aux as ce jeudi au Veltins-Arena. Plus titrée de la compétition avec trois titres comme l’Allemagne, l’équipe nationale d’Espagne est terminée défier toute concurrence pour devenir la seule sélection détentrice du plus grand nombre de trophées en Championnat d’Europe. Les débuts de la Roja dans le tournoi en Allemagne font naître un espoir très remarquable pour aller chercher le trophée.

Alors qu’ils étaient placés au second rideau des favoris par les observateurs, les hommes encadrés par Luis de la Fuente ont surpris tout le monde dès la première journée en réduisant la Croatie au silence. Face aux Vatreni, la Roja n’a pas eu assez de difficultés pour s’imposer sur le score de 3-0. Une victoire qui met en confiance Carvajal, Lamine Yamal et leurs partenaires à percer dans le tournoi. Ils visent une victoire ce jeudi pour anticiper leur qualification pour les huitièmes de finale.

Championne en titre, l’Italie n’a aucune intention de se laisser marcher dessus dans son tournoi. En effet, les protégés de Luciano Spalletti sont prêts à faire l’impossible pour être une nouvelle fois sur le toit de l’Europe au soir du 14 juillet prochain. La Squadra Azzurra est surtout en pleine confiance avant son match contre la Roja. Pour son entrée en lice, l’Italie a réussi à se débarrasser de l’Albanie en s’imposant sur le score de 2-1. Comme les Espagnols, les Italiens visent les trois points pour composter leur billet pour le tour suivant de la compétition dès la deuxième journée. Une confrontation colossale est attendue ce jeudi.

Horaire et lieu de match

Espagne - Italie

2e journée Euro 2024/Groupe B

Lieu : Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

A 21 heures française

Les compos probables du match Espagne - Italie

Espagne : Simon - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Pedri, Rodri, Ruiz - Yamal, Oyarzabal, Williams

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco - Jorginho, Barella - Frattesi, Pellegrini, Chiesa - Scamacca

Sur quelle chaîne suivre le match Espagne - Italie ?

La rencontre entre l’Espagne et l’Italie sera à suivre ce jeudi 20 juin 2024 à partir de 21 heures sur BeIN SPORTS 1 et M6. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via les plateformes dédiées des deux groupes, BeIN CONNECT et 6Play.