Espagne – Croatie : La Roja envoie un message à l’Europe (3-0)

L’Espagne et la Croatie s’affrontaient samedi lors du premier match du Groupe B de l’Euro 2024. Score final, 3-0.

L’Espagne et la Croatie étaient aux prises samedi à l’occasion de la première journée de l’Euro 2024. Dominatrice, la Roja n’a fait qu’une bouchée des Croates et prend la tête du groupe de la mort.

L’Espagne corrige la Croatie

Fidèle à sa philosophie, la Roja confisquait le ballon dès les premières minutes et mettaient le danger sur le camp croate. Bien contenue par la défense de la Croatie, l’Espagne parvenait quand même à frapper au but par le biais d’Alvaro Morata, qui butait sur Livakovic (7e). L’Espagne insistait sur le camp adverse mais ne parvenait à trouver la solution, la faute à une défense croate bien regroupée. La première occasion des partenaires de Luka Modric n’intervenait qu’à la 21e avec une tête d’Ante Budimir qui ne trouvait pas le cadre. Longtemps contenue, l’Espagne trouvait enfin la solution grâce à Alvaro Morata.

Lancé par Fabian Ruiz plein axe, l’attaquant de l’Atlético Madrid remportait son face à face avec Livakovic et ouvrait le score (1-0, 28e). La Croatie essayait de réagir derrière avec une frappe de Matteo Kovacic qui manquait le cadre (30) mais se faisait punir encore dans la foulée. Trouvé dans la surface, Fabian Ruiz enchainait un double crochet avant de tromper Livakovic (2-0, 31e). La Croatie amorçait la révolte mais manquait toujours de réussite. Pire encore, les Croates encaissaient un troisième but par l’intermédiaire de Dani Carvajal qui convertissait un centre de Lamine Yamal, qui ajoutait ainsi une note positive à son record (3-0, 45+2). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur ce score.

La Roja lève le pied

En seconde période, l’Espagne revenait encore plus dangereuse. Lamine Yamal passait d’ailleurs près du 4e but mais sa frappe était détournée par Livakovic (51e). Juste après, la Croatie s’offrait quatre occasions de suite mais aucune ne rentrait au fond des filets (55e). Les hommes de Zlatko Dalic enchainaient ensuite des centres sur les buts d’Unai Simon mais la défense espagnole restait impeccable (62e).

La Croatie trouvait enfin l’occasion tant attendue de marquer mais Andrey Kramaric préférait chercher le penalty et se faisait justement faucher par Rodri (77e). Penalty raté par Petkovic qui marquait ensuite sur une passe d’Ivan Perisic mais le but était finalement refusé pour une position irrégulière de ce dernier. Le score ne changera pas et l’Espagne prenait ainsi la tête du Groupe B en attendant la sortie de l’Italie contre l’Albanie.