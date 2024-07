Espagne - Allemagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un choc de haut rang à suivre ce vendredi entre l’Espagne et l’Allemagne pour une place en ½ finale de l’Euro 2024. Les dernières infos ici.

Après trois jours de pause après les matchs des huitièmes de finale, le Championnat d’Europe Allemagne 2024 refait surface pour le compte des quarts de finale. En effet, l’Espagne donne rendez-vous au pays hôte au Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. Un choc vraiment électrique s’annonce puisqu’il s’agit d’un duel entre les deux meilleures attaques, les deux équipes qui ont le plus tiré au but et qui ont la meilleure précision dans leurs passes dans ce tournoi.

Espagne - Allemagne, le duel des titans

L’Espagne veut poursuivre son beau chemin du début jusqu’à la fin du tournoi. Après avoir fini leader d’un groupe B très relevé composé de l’Italie (tenante du titre), la Croatie et l’Albanie, la Roja, qui a fait 3 victoires en autant de sorties lors de la phase de poules, a terrassé la Géorgie (4-1) en huitièmes de finale. Demi-finalistes au cours de la dernière édition, les hommes de Luis de la Fuente arrivent cette fois-ci pour terminer sur le toit de l’Europe et dépasser l’Allemagne (3 titres) en devenant l’équipe avec le plus de trophées (4) à l’Euro. Mais la mission ne serait pas aisée pour les Espagnols, qui auront du boulot avec le pays hôte.

La tâche ne s’annonce pas facile non plus pour les partenaires de Toni Kroos. Si elle a gagné ses deux premiers matchs de poule, la Nationalmannschaft a connu des difficultés pour dominer la Suisse (1-1) lors de la dernière journée. Si elle a pu passer face au Danemark (2-0) en huitièmes de finale, l’Allemagne aura à prouver contre la Roja, ce vendredi. Le chemin vers un potentiel quatrième s’annonce difficile pour les hommes de Julian Nagelsmann.

Horaire et lieu du match

Espagne – Allemagne

¼ de finale Euro 2024

Lieu : Mercedes-Benz Arena (Stuttgart)

A 18h française

Les compos probables du match Espagne – Allemagne

Espagne : Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Morata, Williams

Allemagne : Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gündoğan, Wirtz; Havertz

Sur quelle chaîne suivre le match Espagne – Allemagne ?

La rencontre entre l’Espagne et l’Allemagne sera à suivre ce vendredi 5 juillet 2024 à partir de 18h sur TF1 et BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming respectivement sur les plateformes dédiées des deux groupes, MyTF1 et BeIN Connect.