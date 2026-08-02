José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a offert à son joueur français Eduardo Camavinga l'opportunité de débuter le match amical face à la Fiorentina, afin d'évaluer s'il pouvait encore compter sur lui ou non.

Mais la réponse du joueur français sur le terrain n'a pas été convaincante, puisqu'il a livré l'une de ses plus faibles prestations avec l'équipe.

Le journal Sport a expliqué dans un rapport que Camavinga a commis de nombreuses erreurs de concentration, a délivré des passes imprécises et a laissé passer des maladresses techniques indignes d'un joueur de son talent, dans une performance qui a ravivé les doutes sur son véritable niveau.

La situation de Camavinga est devenue extrêmement déroutante : bien qu'il possède tous les atouts pour réussir, il s'est transformé en un joueur qui fait la une des journaux à cause de ses erreurs répétées et de ses moments d'absence sur le terrain, tandis que des séquences montrant ses maladresses circulent sur les réseaux sociaux.

Camavinga faisait autrefois partie des joueurs intouchables au sein du Real Madrid. Aujourd'hui, en revanche, la direction du club est prête à écouter sans hésitation les offres présentées pour l'acquérir.

Mais l'obstacle réside dans la position du joueur lui-même, car Camavinga n'envisage pas de partir et a informé la direction du club de son souhait de rester et de se battre pour retrouver sa place.

Le niveau de Camavinga a considérablement baissé, et il n'est pas parvenu à s'assurer une place fixe dans le onze de départ. Au contraire, il a semblé que sa progression technique s'était arrêtée, au point que son niveau a régressé au lieu de progresser.

Le joueur français propose désormais des prestations irrégulières et s'appuie fortement sur des éclairs individuels, tandis que sa fiabilité sur le terrain a diminué.

Ses erreurs de placement et de concentration se sont multipliées, la perte de balle est devenue habituelle, et ses décisions sur le terrain suscitent constamment le doute, tandis que certains de ses gestes techniques sont devenus une source de critiques plutôt que d'éloges.