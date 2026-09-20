L'ancienne star anglaise Steven Gerrard estime que Tottenham ne terminera pas la saison en cours parmi les quatre premiers du classement de la Premier League, et ce après le faux pas des Spurs à domicile, samedi, face à Aston Villa sur le score de 3-2.

Gerrard a déclaré à la chaîne « TNT Sports » après la défaite de Tottenham contre Aston Villa : « Ils ont corrigé certains postes. Je pense que le milieu de terrain est devenu plus solide avec la présence de Tonali, Fernandez et Bentancur. C'est un milieu de terrain fort. Et vous avez Conor Gallagher, qui méritait peut-être d'être titulaire aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que le milieu de terrain constitue un gros problème. »

Il a ajouté : « Tottenham est faible et un peu fragile en défense, et encaisse trop de buts. Si les deux défenseurs centraux sont incapables de gérer les ballons longs, vous rencontrerez des problèmes. C'est donc quelque chose qui doit être corrigé. »

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Gerrard a mis le doigt sur ce qu'il a considéré comme la grande « erreur » de Tottenham sur le mercato, en déclarant : « Je pense que Tottenham s'est amélioré sur certains aspects, mais le gros problème réside dans le secteur offensif, et plus précisément dans le manque de buts. Ils n'ont pas d'attaquant tueur, ils n'ont pas de buteur. Je dis cela avec tout le respect que je leur dois, car ils ont de bons joueurs en attaque, et des joueurs excitants. Mais qui va vous inscrire 20 buts ? »

Il a poursuivi : « Les responsables des recrutements et ceux qui ont pris les décisions de recruter ce type de joueurs doivent se regarder les uns les autres et se dire : nous ne sommes pas allés recruter un joueur qui inscrit 20 buts dans la saison. Si vous n'avez pas ce joueur, et que vous encaissez des buts, alors le moment est peut-être venu de s'inquiéter à nouveau si vous êtes un supporter de Tottenham. »

Il a affirmé : « Il y a deux choses : soit vous gardez votre cage inviolée, ce qui vous maintient en position sûre au classement, soit vous possédez deux buteurs exceptionnels dans votre équipe, comme l'a fait Harry Kane pendant de longues années. Ceux-là inscrivent le nombre de buts qui vous maintient en tête du classement. Si vous êtes fragile derrière et que vous ne possédez pas cet attaquant tueur, vous devez être prudent. »