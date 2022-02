Ernesto Valverde proche de Leeds

Marcelo Bielsa a fait un excellent travail mais son contrat expire cet été et il semble peu probable qu'il le renouvelle.

Valverde va débarquer en Premier League

Leeds a connu une saison difficile et est en pleine lutte pour éviter la relégation. Cela dit, ils aimeraient que Bielsa reste pour une cinquième campagne, mais il ne semble pas que le Chilien lui-même soit enthousiaste à cette idée.

Cela signifie que des alternatives ont été mises sur la table. Parmi les noms mentionnés, outre celui de Valverde, figurent ceux de Jesse Marsch et Carlos Coberan, tandis que Diego Martinez est considéré comme un outsider. Valverde a remplacé Bielsa avant, bien sûr, à l'Athletic Club.

Valverde, 57 ans, est surtout connu pour son passage de trois ans au Camp Nou en tant que responsable du FC Barcelone entre 2017 et 2020. Sous sa direction, les Blaugrana ont remporté deux fois la Liga ainsi que la Copa del Rey et la Supercopa de Espana. Depuis, il n'a plus de travail.