Erling Haaland "signera au Real Madrid à 100%"

L'ancien attaquant italien a évoqué la situation du très convoité buteur norvégien.

Christian Vieri n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a été interrogé sur l'avenir de l'attaquant norvégien, alors qu'il a discuté avec Antonio Cassano, qui mise sur le Bayern.

Une conversation entre Christian Vieri et Antonio Cassano en Italie (sur Bobo TV, sa chaîne Twitch) a mis tout le monde en branle pour savoir qui sera le prochain Galáctico du Real Madrid. Dans la conversation, les noms de certains joueurs qui ont récemment été liés aux Los Blancos ont été évoqués, notamment un certain amoureux des buts du nom d'Erling Haaland.

Haaland vers le Real Madrid

"On m'a dit : "Attention, le Bayern veut signer Haaland". Et aussi que Madrid veut Lewandowski pour quelques années. Cela aurait du sens pour moi", a déclaré Cassano, mettant le sujet fermement sur la table.

Et Vieri n'a pas tardé à répondre sur le sujet. "Eh bien, on m'a dit que Haaland allait à Madrid à 100%. C'est ce qu'on me dit... mais je ne sais pas si c'est vrai". Cassano n'en démord pas : "Ciao Mbappé, alors !", a-t-il supposé.

Haaland s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes attaquants au monde. Le jeune homme de 21 ans est promis à un grand avenir et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. Le jeune homme marque des buts à un rythme prolifique et nous en a récemment donné un nouvel aperçu en inscrivant un triplé lors de la victoire 5-1 de la Norvège sur Gibraltar en match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022.