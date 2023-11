Erling Haaland s'incline devant le "maître" Cristiano Ronaldo

Erling Haaland a révélé comment le fait de regarder Cristiano Ronaldo l'a aidé à s'améliorer en tant que joueur.

Le tireur d'élite norvégien a battu tous les records de buts imaginables depuis son arrivée à Manchester City en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2022. Triple vainqueur et finaliste du Ballon d'Or dès sa première saison à l'Etihad, Haaland est une machine à marquer presque complète, avec peu de défauts dans son jeu.

En revanche, le jeu de tête n'a jamais été son point fort, comme l'attaquant ne craint pas de l'admettre. En effet, le média norvégien TV2 a compulsé les chiffres et montré que sur les 182 premiers buts marqués par Haaland au cours de sa carrière, seul un sur 11 l'a été de la tête.

Mais, signe évident d'amélioration, le Norvégien marque aujourd'hui beaucoup plus souvent de la tête, puisqu'un but sur quatre des 45 buts qu'il a marqués l'a été de cette partie de son corps. Pour expliquer ce phénomène, Haaland, qui n'a que 23 ans, a mis en avant l'inexpérience de son jeune âge et a révélé comment l'observation de Cristiano Ronaldo l'a aidé à améliorer cette partie de son jeu.

Dans un entretien accordé au média susmentionné, Erling Haaland a déclaré : "C'est quelque chose que l'on peut apprendre en regardant Cristiano Ronaldo. Cela s'apprend, mais je pense que cela viendra au fur et à mesure que vous jouerez. J'ai travaillé le timing à Molde avec Mark Dempsey et Ole Gunnar [Solskjær]. Mais je n'arrivais pas à comprendre comment il fallait s'élancer et rester calme au moment de la tête.

"C'est un peu difficile à comprendre quand on est jeune. Au fil des ans, j'ai appris et découvert ce que c'était : il faut se lever tôt, peut-être même plus tôt que les défenseurs, et ensuite diriger le ballon vers le coin le plus éloigné.

Au cours de son illustre carrière, Ronaldo a également amélioré son jeu de tête, passant d'un ailier rusé à un attaquant redoutable. "Je me souviens d'avoir toujours regardé Cristiano Ronaldo", raconte Haaland. "Ses mouvements dans la surface, il avait l'habitude de faire deux ou trois mouvements avant d'attaquer l'espace dans lequel il voulait se trouver.

"C'est une sorte de duel dans cette situation avec les défenseurs centraux. Il est important de le faire au bon moment. Et le centre doit être bon. Si vous ne recevez pas un bon centre, vous ne pourrez pas marquer de la tête".

Après avoir révélé que Ronaldo était sa principale source d'inspiration, le Norvégien a poursuivi : "La façon dont il s'est déplacé et dont il a réussi à développer son jeu - vous vous souvenez quand il jouait à Manchester United et les premières années au Real Madrid, pour devenir plus un attaquant au Real Madrid - c'est incroyable comment il a réussi cela".