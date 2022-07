Erling Haaland, roi des débuts

L'attaquant norvégien a trouvé le chemin des filets lors de ses débuts avec toutes ses équipes.

Erling Haaland a marqué son premier but en tant que joueur de Manchester City à la 12e minute contre le Bayern Munich, poursuivant ainsi une tendance qu'il suit de club en club depuis son éclosion en tant que jeune espoir en Norvège. Haaland a marqué lors de ses débuts avec Molde, lors de son premier match de championnat avec Salzbourg (et aussi son premier match de Ligue des champions), lors de ses débuts après son déménagement en Allemagne pour rejoindre Dortmund et maintenant lors de sa première apparition avec sa nouvelle équipe, Manchester City.

Molde Fk a signé Haaland en 2017 en provenance de Byrne, de la deuxième division norvégienne. Cette saison-là, l'attaquant a alterné entre l'équipe réserve et l'équipe première, entraînée par Ole Gunnar Solskjaer. L'ancien manager de United a offert à Haaland ses débuts avec Molde en Coupe de Norvège et, en 47 minutes, il a marqué son premier but dans le football senior à seulement 17 ans.

Avec son équipe suivante, Salzbourg, Haaland n'a pas marqué pour ses débuts, mais il a marqué pour sa première titularisation en Bundesliga autrichienne et pour ses débuts en Ligue des champions, lors de la saison 2018/19, lors d'un match de phase de groupe contre Genk. Salzbourg a battu l'équipe belge 6-2, Haaland s'aidant d'un triplé pour sa première apparition dans sa compétition préférée.

Son arrivée en Allemagne a été un succès retentissant, et le terrain d'étape pour Haaland de prouver qu'il est l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Le Norvégien est célèbre pour avoir marqué dès ses débuts dans les trois compétitions auxquelles Dortmund participe : le DFB Pokal, la Ligue des champions et la Bundesliga. Après avoir fait ses débuts avec Manchester City, Haaland espère faire de même lors de son premier match officiel, le 30 juillet, à l'occasion du Community Shield contre Liverpool.