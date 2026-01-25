Erling Haaland relégué sur le banc, c'est le début de la fin

Haaland avait pourtant été titulaire lors des 22 derniers matchs de championnat de City, inscrivant 20 buts. Mais son dernier but remonte à début janvier, contre Brighton sur penalty, et il n'a plus marqué dans le jeu depuis décembre.

Haaland n'a plus été laissé sur le banc depuis son entrée en jeu contre le Bayer Leverkusen le 25 novembre, et n'a pas manqué un match entier depuis la rencontre de Carabao Cup à Swansea le 29 octobre. Guardiola a d'ailleurs admis la semaine dernière, après la demi-finale aller de Carabao Cup contre Newcastle, que Haaland était « épuisé ». L'attaquant norvégien a été très en deçà de son niveau habituel lors de la lourde défaite 2-0 de City à Manchester United et a manqué plusieurs occasions lors de la surprenante défaite 3-1 à Bodø/Glimt en Ligue des Champions mardi. Et Guardiola a finalement pris une décision en laissant son meilleur buteur sur le banc face aux Wolves, derniers du classement de Premier League.

Guardiola a expliqué à Sky Sports les raisons de cette décision : « Il y a beaucoup de matchs. Je veux lui permettre de se ressourcer mentalement et physiquement. Et oui, ma sélection est toujours basée sur ma conviction que c'est la meilleure option pour aujourd'hui.»

Haaland s'est exprimé ouvertement sur sa mauvaise forme et la récente baisse de régime de City après la défaite en Norvège. Il a déclaré : « Je n'ai pas les réponses. J'assume l'entière responsabilité de mon incapacité à marquer autant de buts que je le devrais. Je présente mes excuses à tous les supporters, à tous les supporters de Man City et à tous ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui, car au final, c'est embarrassant.

« Ils ont joué un football incroyable et cette victoire est méritée. » Honnêtement, je ne sais pas quoi dire car je n'ai pas les réponses, et tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé.

La nouvelle recrue de City, Marc Guehi, a fait ses débuts avec le club contre les Wolves après son arrivée en provenance de Crystal Palace pour 20 millions de livres sterling. Il sera associé à Abdukodir Khusanov et devrait apporter le leadership et l'expérience qui font cruellement défaut à une défense de City décimée par les blessures de John Stones, Josko Gvardiol et Ruben Dias.

Guehi a expliqué ce que cela lui faisait de rejoindre l'équipe de Guardiola. Il a déclaré : « Ce transfert représente l'aboutissement de tout le travail acharné que j'ai accompli dans ma carrière. Je suis maintenant dans le meilleur club d'Angleterre et je fais partie d'un effectif incroyable. C'est un sentiment formidable. Je veux progresser en tant que joueur et en tant que personne, et je sais qu'au sein de ce club, ce sera possible. »

« J'adore le football – il m'a tellement apporté pendant si longtemps – et pouvoir poursuivre ma progression à Manchester City est un moment vraiment spécial pour moi et ma famille. J'ai vraiment hâte de commencer. Je veux rencontrer mes coéquipiers, m'entraîner dur, comprendre ce que l'entraîneur attend de moi et ensuite montrer aux supporters de City ce dont je suis capable. »