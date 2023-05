Erling Haaland juge sa première saison à Manchester City

Heureux après le sacre de Manchester City, Erling Haaland a donné son point de vue sur sa première année en Angleterre.

Erling Haaland était-il la pièce manquante à Manchester City ? Pour beaucoup, la réponse à cette question pourra être donné le 10 juin prochain après la finale de Ligue des champions entre Manchester City et l'Inter Milan. Néanmoins, il est difficile de contester que le mariage entre les Cityzens et le Norvégien est une réussite.

"Pas si mal"

Manchester City a été confirmé champion de Premier League samedi après la défaite d'Arsenal 1-0 contre Nottingham Forest et les célébrations du titre ont commencé après la victoire de l'équipe de Pep Guardiola sur Chelsea dimanche. Erling Haaland s'est réjoui du succès national de son équipe et espère terminer la saison avec encore plus de trophées dans son armoire.

"C'est irréel. Je ne sais pas quoi dire. Je suis tellement heureux", a-t-il déclaré à Sky Sports. "Ce sont des souvenirs dont je me souviendrai toute ma vie. Je ne sais pas quoi dire. C'est spécial. Je vais profiter de cette journée. C'est incroyable. Une première saison, 36 buts, un trophée de Premier League et deux autres finales à venir. Ce n'est pas si mal pour une première saison".

Haaland, première saison record

Erling Haaland a joué un rôle essentiel dans la conquête du titre par son équipe, inscrivant un nombre record de 36 buts en première division anglaise lors de sa première saison depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Un record historique que le Norvégien peut encore améliorer.

Si sur le plan statistique sa saison est une réussite, Erling Haaland espère aider son équipe à remporter deux autres trophées d'ici la fin de la saison, alors que Manchester City affrontera Manchester United en finale de la FA Cup et l'Inter en finale de la Ligue des champions au début du mois de juin.

Manchester City doit encore disputer deux matches de Premier League avant de participer aux autres finales. Ils affronteront Brighton mercredi avant de se rendre à Brentford. Ensuite, les Cityzens joueront leur place dans l'histoire du football mondial. Un triplé ferait de Manchester City la plus grande équipe anglaise du XXIème siècle.