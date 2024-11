Erling Haaland en prison, la grosse révélation !

Manchester City vs Tottenham

Très mauvaise nouvelle pour l’attaquant norvégien de Manchester City, Erling Haaland.

Manchester City reçoit Tottenham Hotspur, ce samedi (18h30), dans le cadre de la douzième journée du Championnat anglais. Mais une mauvaise nouvelle est tombée pour le meilleur buteur de Premier League, qui pourrait faire la prison très prochainement.

Haaland en prison à cause d’une somme insignifiante

Meilleur buteur de la Premier League avec 12 réalisations au compteur cette saison, Erling Haaland mène une vie très discrète en dehors de la pelouse. Si on ne sait pas grand-chose sur sa vie en dehors de sa passion pour la Costa del Sol, l’international avant-centre norvégien (39 capes, 38 buts) fait quand même des virées dans plusieurs autres pays. C’est le cas cette fois-ci d’un voyage privé en Suisse, qui pourrait virer au cauchemar.

Getty

Selon les informations du média suisse Blick rapportées par Sport, ce samedi, l’attaquant de Manchester City risque un jour de prison en Suisse pour ne pas avoir payé une amende de 60 francs suisses, soit environ 65 euros. Un chiffre dérisoire pour l’un des footballeurs les mieux payés de la planète et qui gagne environ 20 millions par an. Haaland devrait purger sa peine la prochaine fois qu’il visitera le pays des Alpes. La sanction infligée serait liée à une infraction au code de la route commise en octobre dernier dans le canton de Vaud, où vit le père du joueur depuis un an.