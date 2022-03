Erling Haaland débarque dans Olive et Tom

Dans les années 80, Olive et Tom était le dessin animé préféré de nombreux enfants. Adaptation du manga éponyme créé par Yōichi Takahashi (Captain Tsubasa en version originale), Olive et Tom a fait l'objet de nombreuses adaptions en jeu-vidéo.

L'une d'elles est Captain Tsubasa Dream Team, disponible sur iOS et Android, qui est une simulation de football multijoueur.

En octobre dernier, nous avions évoqué sur GOAL l'arrivée dans ce jeu de Neymar et Mbappé (rebaptisés Raymar et Mbappa). Et ce mercredi 23 mars, l'éditeur du jeu, KLAB Games, a dévoilé une nouvelle vidéo concernant la prochaine mise à jour. Et on l'on peut y voir le dessin d'Erling Haaland avec le maillot du Borussia Dortmund.

Une nouvelle histoire par Yoichi Takahashi, le mangaka de l'œuvre originale !

Le nouveau chapitre, Next Dream, débute !



Le début d'une nouvelle étape.

À partir du 25/03 !https://t.co/unL0FSVjrj #TsubasaDT pic.twitter.com/PfaEZkL8BH — Captain Tsubasa: DT (@tsubasaDT_fr) March 23, 2022

Comme pour Neymar et Mbappé, on peut supposer qu'Erling Haaland portera un nom légèrement modifié.

Haaland rejoint donc la liste des stars du foot qui ont eu les honneurs d'Olive et Tom comme Zinédine Zidane (alias Zédane dans le manga), Rivaldo (Rivaul), Luis Fifo (Fago), Jay-jay Okocha (Ochado) ou encore Iker Casillas (Callusias).