Erling Haaland au Real Madrid plus vite que prévu ?

Les blessures de Karim Benzema ont causé des problèmes au Real Madrid, qui a dû se passer de son buteur pour pas moins de 12 matches cette saison.

Le joueur de 35 ans devrait en manquer au moins un autre ce week-end, puisqu'il devrait être absent lors de la réception de l'Espanyol par le Real Madrid en Liga samedi. Il est également incertain pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool quatre jours plus tard.

Haaland va débarquer

Les dirigeants du Real Madrid sont de plus en plus préoccupés par les problèmes de condition physique de Benzema, ce qui pourrait les obliger à envisager la signature d'un nouvel attaquant cet été, un an plus tôt que prévu. L'une de leurs principales cibles à ce poste est Erling Haaland, et The Independent rapporte que les Blancos cherchent à le recruter lors de la prochaine fenêtre de transfert.

Rafaela Pimienta, l'agent de Haaland, a semblé prédire un transfert au Real Madrid pour le joueur de 22 ans au début du mois et il semble que le club soit prêt à faire ce transfert cet été.

Un transfert de Haaland ne devrait pas affecter la poursuite par le Real Madrid de Jude Bellingham, qui a joué aux côtés de l'international norvégien au Borussia Dortmund pendant deux saisons avant que le premier ne rejoigne Manchester City.