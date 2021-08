Erling Haaland a faili signer à... Galatasaray en 2018

Fatih Terim a raconté une anecdote sur un éventuel transfert d'Erling Haaland à Galatasaray, qui a brièvement volée en éclat.

Erling Haaland en Turquie ? Aujourd'hui c'est un fantasme lointain, mais il y a quelques années cela a été une réelle possibilité. Brillant depuis un an et demi avec le Borussia Dortmund, le jeune attaquant norvégien est devenu en peu de temps l'une des plus grandes attractions du football européen. Aujourd'hui, Erling Haaland est, au même titre que Kylian Mbappé, le joueur que tous les clubs souhaitent enrôler.

Avant d'exploser sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Haaland s'est révélé aux yeux de l'Europe entière sous les couleurs du RB Salzbourg. Et l'attaquant norvégien aurait pu avoir une toute autre trajectoire. En effet, l'international norvégien aurait pu ne jamais rejoindre le club autrichien. Alors qu'il était encore un joueur de Molde, plusieurs clubs l'avaient courtisé dont l'un des plus grands clubs de Turquie : Galatasaray.

Fatih Terim, l'entraîneur de Galatasaray a admis qu'Erling Haaland qui attisait déjà la convoitise de plusieurs clubs alors qu'il évoluait à Molde, avait été ciblé par son club et aurait pu évoluer sous ses ordres : "À ce moment-là, nous regardions plusieurs joueurs et Haaland était parmi eux. Les scouts m'ont appelé et m'ont dit: "Nous devons agir rapidement, car il y a beaucoup de scouts présents. Si nous n'agissons pas rapidement, ils nous le souffleront'".

Galatasaray craignait une pression trop forte pour Haaland

C'était donc une question de timing et de rapidité, mais les conditions pour conclure l'affaire avec l'attaquant, à l'époque encore en Norvège, étaient toutes réunies : "On aurait pu l'acheter pour 8-9 millions d'euros. On l'a contacté par l'intermédiaire de Martin Linnes (alors à Galatasaray, ndlr), qui vient de sa propre ville, et on a parlé à son père", a ajouté l'emblématique entraîneur de Galatasaray et de la sélection nationale turque.

À la base de l'échec des négociations, une réflexion sur l'impact qu'aurait eu le transfert de ce jeune joueur en Turquie : "Nous étions sur le point de parvenir à un accord avec le joueur, mais malheureusement nous avons pensé à ce qui se passerait en Turquie si nous avions un inconnu de 20 ans qui n'avait jamais quitté la Norvège recruté pour 8 à 9 millions d'euros. Maintenant, cependant, il vaut 150 millions d'euros".

Les dirigeants de Galatasaray doivent s'en mordre les doigts puisqu'ils sont passé à côté d'un très gros coût. Erling Haaland semble être doté d'un talent générationnel et risque de marquer de son empreinte la prochaine décennie du football mondial. Nul doute que cette histoire va apporter beaucoup de regrets aux supporters de Galatasaray ainsi qu'à ses dirigeants qui auraient fait une belle plus-value financière.