Eriksson : "Les titres ne valent pas des vies"

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre espère que le saisons puissent s'achever, mais assure que le scénario contraire ne serait pas une catastrophe.

Tout en admettant être «un fan de », l'ancien sélectionneur anglais ne veut pas que la saison 2019-2020 soit forcée de passer la ligne d'arrivée car «nous ne pouvons pas risquer des vies» en essayant de remporter le championnat national ou la .

Le football de compétition est actuellement dans un état de report indéfini pendant la crise des coronavirus, bien que diverses dates de redémarrage aient été évoquées, les instances du monde entier souhaitant éviter d'avoir à déclarer des efforts à ce stade comme nuls et non avenus. Il reste cependant des décisions importantes à venir, et il est impossible de dire quand la propagation de Covid-19 sera contenue et que le sport pourra être réintégré dans le calendrier mondial.

Eriksson fait partie de ceux qui espèrent que des équipes comme Liverpool auront la chance d'obtenir ce qu'elles méritent, vu que les Reds ont une avance de 25 points en tête du classement de la , mais le Suédois est conscient de la nécessité de favoriser une approche prudente. Il a confié à Good Morning Britain: "Je suis un fan de Liverpool, alors vous voulez que je dise d'oublier la saison ? Ça devrait être très, très dur. Je suppose que les gens qui s'occupent de ces choses, essayent de faire de leur mieux, c'est le football, ce sont les fans, mais c'est beaucoup d'argent si vous prenez les plus grands clubs de Premier League, de Ligue des Champions, etc., et les ligues dans tous les autres pays. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas, mais une chose doit être sûre, nous ne pouvons pas risquer des vies en essayant de terminer les championnats et la Ligue des champions. Nous ne pouvons pas faire ça. "

Il a ajouté: "Je pense qu'il y a quelques jours, le président de la FIFA s'est exprimé lors d'une conférence de presse et il a dit que tant que tant qu'il y a un risque pour qu'une personne puisse mourir en jouant au football, nous ne devrions pas le faire et je suis totalement d'accord avec cela. Si nous voulons commencer les championnats, cela doit être sécurisé, nous ne pouvons pas risquer que des gens tombent malades, mourant juste pour jouer au football. Le football est important, le football est ma vie, je l'aime mais la vie est plus importante que le football."