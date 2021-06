Eriksson : "Kane doit se réveiller"

L'ancien sélectionneur de l'Angleterre a invité Harry Kane à sortir de sa boite et mener les Three Lions vers la gloire.

Harry Kane peut mener l'Angleterre au sacre à l'Euro 2020 mais doit d'abord se "réveiller", selon Sven Goran-Eriksson, qui ne comprend pas pourquoi l'attaquant de Tottenham a connu un début de compétition aussi décevant.

Kane est toujours à la recherche de son premier but du Championnat d'Europe après avoir fait chou blanc lors des trois premières sorties, y compris lors de la victoire 1-0 sur la République Tchèque lors du troisième match.

Malgré ce passage à vide, il y a fort à parier que Gareth Southgate maintiendra sa confiance à son attaquant lors du choc contre l'Allemagne à Wembley mardi, et Eriksson espère qu'il pourra enfin renouer avec ses bonnes habitudes et à commencer mener les Three Lions vers le sommet.

L'article continue ci-dessous

"On ne sait pas ce qui lui arrive"

L'ancien sélectionneur anglais a déclaré à Ladbrokes : "Harry Kane doit se réveiller et arriver aux Championnats d'Europe maintenant. Tout le monde sait ce qu'il peut faire, mais pour une raison quelconque, il n'a pas réussi jusqu'à présent dans ce tournoi. Je pense que cela viendra ; il peut gagner l'Euro pour l'Angleterre."

Kane a fait ses débuts internationaux en 2015 et s'est depuis imposé comme une figure talismanique au sein de la sélection anglaise, tout en assumant des responsabilités de capitaine. L'attaquant des Spurs compte 59 sélections et 34 buts à son actif, dont six lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où il a remporté le Soulier d'or après avoir aidé les Three Lions à atteindre les demi-finales.

Eriksson a également indiqué que Raheem Sterling devrait conserver sa place dans la formation de Southgate, avant de parler de Jack Grealish comme d'une option potentiellement gagnante pour l'actuel patron des Three Lions. "Southgate a tellement d'options offensives, mais pour moi, Harry Kane et Raheem Sterling doivent jouer dès le début", a indiqué le Suédois. "Ensuite, la chose la plus importante est d'exécuter le bon système et de choisir les joueurs en conséquence. Je ne sais pas s'il va commencer la rencontre, mais Jack Grealish est celui qui peut changer le match. Il est fantastique. Mais il y a tellement d'autres options. C'est bien d'avoir ces options, mais en même temps, vous avez besoin d'équilibre, en particulier pour le match contre l'Allemagne."