Eriksen et ses héros invités par l'UEFA à la finale de l'Euro 2020

Néanmoins, on ne sait pas si le meneur de jeu de l'Inter, qui s'est effondré lors du match d'ouverture de son pays, assistera bien aux festivités.

Christian Eriksen, son épouse et la demi-douzaine de médecins qui l'ont soigné à la suite de son arrêt cardiaque ont été invités à la finale de l'Euro 2020 par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Le meneur de jeu danois s'était effondré sur la pelouse lors de la première mi-temps du match d'ouverture du Groupe B contre la Finlande et a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir été réanimé sur le terrain du Parken Stadium. Une énorme frayeur, restée finalement sans conséquences.

On ne sait actuellement pas si Eriksen se rendra au stade de Wembley depuis son pays d'origine, où il continue de se rétablir, bien que les six médecins soient attendus en tant qu'invités dimanche. Bien que l'UEFA n'ait pas officiellement annoncé l'invitation, l'ambulancier Peder Ersgaard - l'un des membres de l'équipe qui s'est précipitée pour s'occuper d'Eriksen avant la pause à Copenhague le mois dernier - a confirmé que ses collègues professionnels ont accepté l'offre de l'UEFA.

Eriksen et sa compagne pas sûrs d'être présents

"Vous l'attendez avec impatience comme un enfant le fait la veille de Noël", a-t-il déclaré à Fagbladet. "C'est un sentiment formidable que vous puissiez être surpris de cette façon, et c'est une surprise, je n'ai jamais vu cela venir", s'est félicité le héros. Christian Eriksen et sa compagne Sabrina Kvist Jensen "ont été invités par le président en personne", a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'UEFA. "Nous ne savons pas s'ils viendront ou préféreront se reposer", a ajouté le porte-parole.

Le capitaine anglais Harry Kane, ancien coéquipier d'Eriksen à Tottenham, a révélé mardi lors de sa conférence de presse d'avant-match qu'ils feraient une présentation spéciale avant le coup d'envoi en l'honneur du joueur. "Je suis un bon ami de Chris et ce sera triste de ne pas le voir ici. Il est une grande partie de leur succès au fil des ans. C'était une chose terrible qui lui est arrivée. Il y aura une présentation de nous tous ici en Angleterre pour montrer notre soutien. C'est dommage qu'il ne soit pas là avec son équipe. Après cela, je lui ai envoyé un texto et il m'a bien manqué. J'ai hâte de le voir et de lui envoyer des textos. J'espère le voir quand l'Angleterre sera en finale".