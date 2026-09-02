Erik ten Hag critiqué pour ses déclarations sur Sam Lammers

Erik ten Hag est pointé du doigt mercredi dans De Voetbalkantine sur ESPN. Le directeur technique du FC Twente aurait dû mieux gérer le cas de Sam Lammers, tel est le verdict.

Lammers a quitté Twente mercredi pour le PSV, qui a payé deux millions d’euros pour l’attaquant. « Nous sommes contents de la manière dont nous avons fait cela », a fait savoir Ten Hag dans une brève réaction à ESPN.

« Nous avons été cohérents et avons apporté une très grande clarté, afin que chacun sache à quoi s’en tenir. Chacun peut alors aussi faire ses choix. Nous avons deux très bons attaquants de pointe », a déclaré Ten Hag en faisant référence à Wout Weghorst et Lucas Vennegoor of Hesselink.

Le suiveur du club René Wegelaar doute de la clarté évoquée par Ten Hag. « Lammers était dans une impasse. Il a indiqué en mai qu’il ne prolongerait pas. Quand il a su que Weghorst arrivait, il s’est dit : je pars d’ici. Mais à ce moment-là, Twente ne s’y est évidemment pas pris avec classe. »

« Ils auraient dû lui dire : nous allons te vendre cet été. Tu vas tout jouer dès la première minute. Weghorst arrivera plus tard et deviendra alors le numéro un. Mais nous allons te vendre proprement par la grande porte. C’est ce qu’il y a de mieux pour toutes les parties. Mais avec Lammers, ils l’ont quand même clairement baladé. Cela ne s’est pas bien passé », juge Wegelaar.

Le présentateur Wouter Bouwman fait référence aux déclarations de Ten Hag sur la clarté et la manière correcte d’agir envers Lammers. Wegelaar, lui, n’en a cure.

« J’ai entendu d’autres versions de la part de personnes proches du dossier. Ce n’était pas si clair. Lammers a indiqué qu’il ne prolongerait pas. Twente voulait vraiment le vendre, car Weghorst arrivait. Et il n’aurait jamais pu rivaliser avec lui », conclut le suiveur de Twente.