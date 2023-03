Erik ten Hag allume ses joueurs après la gifle à Anfield

Giflé à Anfield (7-0), Manchester United s'est ridiculisé chez son rival historique. Une déroute qui a poussé Erik Ten Hag a allumé ses joueurs.

Parfois, les suiveurs du football parlent un peu trop facilement d'humiliation. Mais ce qu'a connu Manchester United ce dimanche sur le terrain de Liverpool, son rival historique, va encore bien au-delà. Une déroute totale qui se clôture sur le score de 7-0, avec 6 buts encaissés en seconde période. Un carnage historique puisque ce résultat égalise la plus large défaite de l'histoire des Red Devils et sa défaite sur le même score chez les Wolves en 1931. Une honte absolue qui a fait sortir Erik ten Hag, le coach mancunien de ses gonds. Le Néerlandais a tout simplement allumé ses joueurs.

Une faute professionnelle impardonnable

C'est la mine déconfite et le regard vide qu'Erik ten Hag s'est présenté en interview d'après match. Et pour le coach mancunien, plus encore que le niveau technique c'est la mentalité affichée qui pose question : « C'était la pire performance de l'année. Nous avons été dépassés autour de la mi-temps mais il faut garder la tête haute et nous avons coulé. Il faut faire preuve de discipline et nous ne l'avons pas fait. Chaque joueur devait faire son travail et personne ne l'a fait. »

Un visage que l'on ne connaissait pas aux Red Devils et que leur entraîneur ne parvient pas à expliquer : « Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. En première mi-temps, nous contrôlions le match. Et puis, nous avons tout donné à notre adversaire. Il n'y avait plus aucune équipe, juste le néant. » Avant de pointer encore plus du doigt ses joueurs : « C'était tellement mauvais. Je leur ai donné mon avis, c'est tout simplement une faute professionnelle impardonnable. Il faut toujours se serrer les coudes en tant qu'équipe, ici tout le monde a laissé tomber le groupe. J'ai honte de mon équipe. »

Un sentiment que Ten Hag lie aux supporters du club : « Je suis vraiment en colère. Nous avons laissé tomber nos fans. Je tiens d'ailleurs à les remercier et à m'excuser. J'ai honte pour eux, ce que nous avons montré aujourd'hui, c'est inacceptable. » Une critique appuyée par l'ancien mancunien Roy Keane sur Sky Sports : « Quand United vient à Anfield, c'est le match le plus important de l'année. Aujourd'hui, ils n'ont montré aucune fierté. Les joueurs ont laissé tomber le club. En tant que joueur c'est minable, il vaudrait mieux être anonyme qu'être associé à une performance pareille. C'est gênant, il n'y a pas d'autre mot, ils ont été gênants. J'espère qu'ils ont honte. »