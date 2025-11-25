Eric Garcia au PSG, c'est terminé

Le joueur de 24 ans est devenu un élément clé de l'entraîneur Hansi Flick cette saison, accumulant le plus grand nombre de minutes de jeu de l'effectif.

Garcia refuse l'approche du PSG pour rester à Barcelone

Selon Mundo Deportivo, les négociations entre le club et le défenseur central sont entrées dans leur phase finale, un accord de principe ayant été trouvé après plusieurs semaines de discussions. Le contrat actuel du joueur de 24 ans expire l'été prochain, mais ses performances impressionnantes sous les ordres de Flick ont incité le club à agir rapidement pour s'assurer ses services pour les années à venir.

Cette prolongation intervient alors que le PSG manifestait un intérêt marqué. Le champion de France, entraîné par l'ancien sélectionneur du FC Barcelone et de l'Espagne, Luis Enrique, aurait formulé une offre pour le défenseur. Enrique connaît bien Garcia pour avoir collaboré avec lui en équipe nationale espagnole, appréciant ses qualités techniques et son intelligence tactique. Cependant, Garcia a choisi de rester dans ce qu'il considère comme son « chez-soi », privilégiant le projet de Flick à des retrouvailles avec son ancien sélectionneur à Paris.

L'ingérence du PSG dans la situation aurait retardé le calendrier des prolongations de contrat du FC Barcelone, qui concerne également des joueurs comme Jules Koundé, Frenkie de Jong et Marc Bernal. Toutefois, selon des sources espagnoles, Garcia reste fidèle au Barça.

Garcia se dit « pleinement satisfait » de son rôle actuel au sein de l'équipe et se sent à son aise dans le vestiaire, où il côtoie de nombreux anciens de La Masia et coéquipiers en sélection. Son attachement au club, après son retour libre de Manchester City à l'été 2021 suite à ses débuts au centre de formation, a joué un rôle important dans sa décision.

Le FC Barcelone considère Garcia comme un élément fondamental de son effectif, ajoute le rapport, et le voit même comme un futur capitaine potentiel en raison de ses qualités de leader et de sa compréhension de la philosophie du club. La finalisation du nouveau contrat n'est plus qu'une question de planification de la signature.

Le statut actuel de Garcia comme pilier indiscutable de la défense barcelonaise marque un revirement significatif par rapport à sa situation d'il y a quelques mois seulement. Après avoir passé la saison 2023-2024 en prêt à Gérone, où il a réalisé une saison réussie en contribuant à la qualification du club pour la Ligue des champions, Garcia aurait nourri des doutes quant à son rôle à son retour au FC Barcelone.

Mundo Deportivo affirme que Garcia a envisagé de demander un nouveau prêt lors du dernier mercato estival afin de s'assurer un temps de jeu régulier. Cependant, Flick est intervenu, dissuadant le défenseur de partir et le rassurant sur son importance pour l'équipe.

L'entraîneur allemand a confirmé ces assurances en accordant un temps de jeu conséquent et aurait clairement fait savoir à la direction du club qu'il « ne voulait absolument pas perdre » Garcia, appréciant grandement sa régularité et son adaptabilité.