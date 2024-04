Eric Di Meco tacle l'UEFA sur la règle du but à l'extérieur

Ancien joueur de l’OM, Eric Di Meco a fustigé lundi la suppression de la règle du but à l’extérieur par l’UEFA.

Pendant de nombreuses années, la règle du but à l’extérieur était en vigueur dans les compétitions européennes. Une règle qui donnait l’avantage d’un but à l’équipe qui marque à l’extérieur en cas de nul sur une double confrontation. Mais cette règle a été supprimée par l’UEFA après la saison 2020-2021 au grand regret d’un certain Eric Di Meco.

Eric Di Meco regrette la suppression de la règle du but à l’extérieur

Le sort de certaines rencontres en Ligue des Champions a été scellé lors de la séance des tirs au but cette saison. Arsenal – Porto et Inter Milan – Atlético Madrid en 8es de finale et surtout Manchester City – Real Madrid en quarts de finale. Lors de ce dernier match justement, le club madrilène a refusé de faire le jeu après avoir ouvert le score. Un choix tactique qui n’a pas plu à Eric Di Meco.

« J'ai commenté Manchester City qui va faire 3-3 au match aller sur le terrain du Real Madrid. Les deux équipes font un match extraordinaire mais particulièrement Manchester City. Au match retour, le Real Madrid ouvre le score puis met le bus et ça fait plus d'une heure et demie d'attaque-défense », lance l’ex-international français dans le Super Moscato Show sur RMC.

Le choix de l’UEFA a tué le spectacle en C1 selon Di Meco

Vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec l’OM, Eric Di Meco estime qu’il n’y aurait pas autant de séance de tirs au but si la règle du but à l’extérieur était encore d’actualité. Selon l’ancien latéral marseillais, la suppression de cette règle a mis fin au spectacle et aux scénarios inattendus dans la compétition.

« Et là ça fait des tirs au but, il y a des gens qui doivent aimer ça. Je n'avais pas capté au départ que cette nouvelle formule allait donner plus de prolongations et de séances de tirs au but. On en a vécu trois la semaine dernière. Je trouve ça terrible. Ce n'est pas un coup de dé mais ça me désole. Les mecs doivent jouer 120 minutes, ce sont des machines, le spectacle en pâtit. Cette règle, ce n'est pas l'esprit du football. Le 3-3 de Manchester City au Real Madrid, ça équivaut à 0-0 », explique Eric Di Meco.