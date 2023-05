Eric Di Meco et Jérôme Rothen tuent les espoirs de l'OM

L'ancien de l'OM et du PSG ont analysé les chances de titres du club phocéen.

Avec la défaite du Paris Saint-Germain face à Lorient et la victoire de l'OM face à Auxerre, les Phocéens peuvent se mettre à rêver du titre de champion de France. Cinq points seulement séparent les deux équipes à cinq journées de la fin, alors que le club de la capitale est en perte de vitesse depuis son élimination en Ligue des champions contre le Bayern Munich.

"Le titre ? Cela appartient surtout au PSG"

Le match face à Lorient du club de la capitale est très inquiétant et interroge sur la motivation des joueurs pour les prochaines rencontres, malgré un calendrier favorable. Eric Di Meco et Jérôme Rothen ont analysé les chances de l'OM de remporter le titre en fin de saison, et pour l'ancien du PSG, il y aura des regrets mais les Phocéens seront trop courts.

"Les Marseillais sont obligés d’y croire, c’est naturel. Les joueurs l'ont dit. Maintenant, ça ne leur appartient pas. Ça appartient surtout au PSG. Marquinhos en a parlé aussi, le titre est dans leur main. Il ne faut pas faire croire aux gens que tout est possible. Il y a quand même un calendrier très favorable au PSG sur les deux prochaines journées (à Troyes et contre Ajaccio), face à deux équipes qui sont très mauvaises et presque déjà reléguées", a analysé Jérôme Rothen.

"Même avec un tout petit PSG, ils seront champions"

"Même avec un tout petit PSG, comme c’est le cas ces dernières semaines, je reste persuadé que le PSG sera champion. Mais il y aura des regrets à Marseille, je pense, de ne pas y avoir cru un petit peu avant. Il me semble qu’il manquait un petit truc sur les derniers mois pour passer le cap. Après, au niveau comptable, c’est quand même magnifique ce qu’ils peuvent faire", a ajouté l'ancien milieu du PSG.

"Il reste cinq matchs, avec un déplacement à Lens (samedi). L’équation est simple: pour finir deuxième, il faut avoir un parcours de champion. C’est-à-dire qu’il faut gagner les cinq matchs ou au moins ne pas perdre à Lens et gagner les quatre autres matchs derrière. Donc il n’y a pas à dire: ‘On joue le titre’. Tu es obligé de tout gagner. Après, si Paris perd deux fois… Mais il faut que Paris perde deux fois quand même. Ça fait beaucoup."

"Arrêtons de faire croire que si tu dis que vas jouer le titre, tu as des chances de le jouer et arrêtons de faire croire que les mecs n’y ont jamais cru. Ce n’est pas dans les journaux que tu as de l’ambition. C’est dans le vestiaire, dans ton comportement de tous les jours, dans ce que tu fais à l’entraînement. Et si les joueurs de l’OM disent: ‘On joue le titre’ et qu’ils perdent samedi à Lens, on sait qui fera un débat pour les défoncer!"

Eric Di Meco aussi s'est montré pragmatique sur les chances de l'OM :, a conclu l'ancien défenseur de l'OM.