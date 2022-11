Equipe de France : Varane et Benzema à part, Nkunku sort en boitant

A la veille du départ à Doha, une partie des joueurs de Didier Deschamps ont effectué une séance ludique que Nkunku après un choc.

Des premiers éléments sur la composition face à l'Australie ?



Cette fois les Bleus étaient au complet. Ou presque. Après un entraînement léger qui a réuni 18 joueurs pour des tours de terrain et des exercices avec ballon, les 26 joueurs de l’équipe de France ont participé à la deuxième séance d’entraînement de ce rassemblement.À sept jours du premier match contre l’Australie, Mbappé, resté en salle la veille était présent tout comme Griezmann, Giroud et les frères Hernandez. Avant d’effectuer quelques exercices de fractionner en guise d'échauffement, les Bleus ont d’abord signé des autographes et fait de nombreuses photos.





Karim Benzema à lui écourté la séance, rejoint peu après par Tchouameni, Varane, Mandanda et Lloris, l’ensemble du groupe a ensuite terminé la séance d’entraînement collective.



Le Ballon d’or, lui, est monté dans une voiturette pour aller travailler en individuel en compagnie de Cyril Moine, le préparateur physique. La veille déjà, l’attaquant madrilène avait travaillé à part en compagnie de Raphaël Varane et Aurélien Tchouameni.





Sous les chants des de près de 300 supporters (dont un torse nu sous la pluie battante de Clairefontaine) venus encourager les Tricolores, tambours, drapeaux à l’appui, la séance s’est poursuivie avec des petits exercices de ballon.





Mais aussi une opposition qui pourrait ressembler au onze de départ qui pourrait être aligné lors du premier match contre l’Australie, mardi 22 novembre. Mbappé évoluait aux côtés de Giroud et Nkunku, quand Griezmann se trouvait plus bas et plus proche de Fofana et Rabiot.



Nkunku, la tête basse







En l’absence de Varane, Saliba était aussi aux côtés de Konaté, pressenti pour démarrer le tournoi. Sans surprise Pavard et Hernandez occupaient les postes de latéraux. Pour ce dernier entraînement, les Bleus ont aussi le droit à une ovation nominative, mention spéciale à Olivier Giroud et Antoine Griezmann pour les chansons plus originales.





Malgré cette bonne humeur ambiante, l'entraînement s'est terminé sur une note moins positive. Sur un contact, Christopher Nkunku s'est retrouvé au sol avant de se relever et de quitter le terrain en boitillant, la tête basse. Il devrait être ausculté par le médecin dans la soirée.





Les hommes et le staff de Didier Deschamps, ainsi que le président de la FFF, Noël Le Graët, ont rendez-vous au Bourget pour prendre l’avion à 10h30. Le décollage pour Doha est imminent.