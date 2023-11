Convoqué pour les deux matchs de novembre avec l’Equipe de France, Dayot Upamecano évoque ses ambitions et parle de son nouveau coéquipier.

Dans deux jours, l’Equipe de France accueille Gibraltar dans le cadre dans le cadre de la neuvième journée des éliminatoires de l’Euro 2024.

Upamecano veut rester en tête de série

Jeudi dernier, le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les matchs contre Gibraltar (samedi 18) et la Grèce (mardi 21). Ceci en marge des neuvième et dixième journées des éliminatoires de l’Euro 2024, dont le Ballon officiel a été dévoilé mercredi dernier.

Défenseur central du Bayern Munich, Dayot Upamecano s’est présenté en conférence de presse, jeudi 16 novembre 2023. Occasion pour l’international français (16 scapes, 02 buts) de faire savoir ses ambitions pour les Bleus (déjà qualifiés), qui sont leaders de leur groupe.

Interrogé sur sa démotivation contre Gibraltar, l’ancien défenseur central de Leipzig déclare : "Pas du tout, on veut gagner tous les matchs. Il nous reste deux matchs, on est déjà qualifié mais on va aller à Nice pour les trois points".

"Bien sûr, c'est important pour nous. Il (Deschamps) nous a fait passer le message. On va entamer le match comme si on n'était pas encore qualifié", a-t-il ajouté à propos de la France, qui est leader du groupe avec 18 points au compteur.

Upamecano sous le charme de Zaïre-Emery

Pour ce rassemblement du mois de novembre, Didier Deschamps a fait appel à Warren Zaïre-Emery, qui honore sa première convocation en Equipe de France. Le joueur de 25 ans se montre séduit par les capacités du milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

"Je ne sens pas qu'il a une pression, personne ne sent ça. Il fait son jeu. Hier (mercredi, ndlr) soir, je lui ai posé la question: comment il fait pour aller en cours à l'après-midi après l'entrainement le matin? Il a cours de 14h à 18h. Il a les pieds sur terre. C'est un très bon mec et j'espère qu'il aura une grosse carrière", confie Upamecano.