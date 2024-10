Equipe de France, un autre Bleu dit stop !

Après Antoine Griezmann, un autre Bleu vient de mettre fin à sa carrière.

Loin des polémiques autour de Kylian Mbappé, l'Equipe de France a réalisé un sans-faute lors de cette trêve internationale avec deux victoires en deux matchs. Mais cette fois, les Bleus n'ont pas eu à leur côtés, un certain Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale fin septembre. L'ex-vice capitaine de la France n'est pas le seul à dire se retirer lors de cette trêve puisqu'un autre joueur français vient également de dire stop.

Maxime Gonalons met un terme à sa carrière

Antoine Griezmann s'est juste retiré de l'équipe nationale mais lui, a décidé de se retirer du football professionnel. À 35 ans, Maxime Gonalons a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur, ce mardi. Sans club depuis son départ de Clermont cet été, l'ancien capitaine de l'Olympique de Lyonnais a décidé de raccrocher les crampons. L'annonce a été faite à travers un poste sur son son compte Instagram.

Formé à l'OL, Maxime Gonalons avait passé huit saisons en équipe première (2009-2017) avant de filer à l'AS Roma en 2017. En Italie, l'ancien international français (8 sélections) restera seulement un an et rejoignera le FC Seville en 2018. Il ne durera pas non plus en Andalousie puisqu'à l'été 2019, Maxime Gonalons débarque à Grenade où il passera trois saisons (2019-2022). Après ses aventures à l'extérieur, l'ex-milieu de terrain des Gones revient au bercail en 2022 et signe au Clermont Foot. Relégués en Ligue 2 la saison dernière, les Auvergnats n'ont pas retenu le joueur cet été qui a finalement décidé de mettre un terme à sa carrière ce mardi. Pour rappel, Maxime Gonalons a remporté la Coupe de France et le Trophée des champions, en 2012 avec l'OL, son club formateur.