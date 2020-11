Équipe de France - Nabil Fékir forfait, Houssem Aouar le remplace

Absent de la liste des A jeudi, Houssem Aouar est appelé en renfort par Didier Deschamps pour remplacer Nabil Fékir, blessé.

Houssem Aouar sera bien présent lundi à Clairefontaine (CNF) avec l'équipe de A. D'abord appelé en Espoirs, et donc absent de la liste des 26 joueurs retenus par Didier Deschamps, le milieu de terrain de l'OL remplace Nabil Fékir, blessé.

Dans un communiqué relayé ce vendredi, la FFF indique que Fékir souffre des ischio-jambiers de la jambe gauche. Il ne pourra donc pas honorer sa sélection, offrant ainsi une nouvelle chance à Aouar de prouver sa valeur.

Le Lyonnais a fêté sa première sélection le mois dernier en amical contre l' . Mais malgré la large victoire des Tricolores (7-1), il n'avait pas montré son meilleur visage. Didier Deschamps confiait jeudi : "Dans le profil d'Houssem, j'ai aussi Nabil Fékir. Houssem est venu, on a vu certaines choses. Mais aujourd'hui, à ce poste et dans ce registre un petit peu spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties."

De retour avec les A, Aouar aura peut-être l'occasion de faire mieux. Il est en tout cas à la disposition du sélectionneur pour les trois prochains matches : France-Finlande en amical le mercredi 11 novembre, -France en le samedi 14 novembre et France- , trois jours plus tard, toujours en Ligue des nations.

Les 26 joueurs convoqués sont attendus lundi à 16 heures à Clairefontaine pour ce qui sera le dernier rassemblement de l'année 2020.