Équipe de France, Didier Deschamps : "De très fortes possibilités que Mbappé soit disponible"

Le sélectionneur a décidé d'appeler Kylian Mbappé. Si tout se passe comme prévu, il explique qu'il devrait pouvoir compter sur "Kiki" au Portugal.

Le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé une liste de 26 joueurs pour les trois matches de novembre contre la Finlande en amical, le Portugal et la Suède en Ligue des Nations. Il a expliqué ses choix en conférence de presse, donnant quelques indications sur l'état de forme de Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG souffre de douleurs à la cuisse droite, mais il est retenu malgré tout. Un petit nouveau fait son apparition avec les A : l'attaquant de Mönchengladbach Marcus Thuram.

Kylian Mbappé est convoqué, pas Eduardo Camavinga. Qu'est ce qui a guidé ce choix ?

Didier Deschamps : Chaque cas est spécifique. Aujourd'hui, le forfait de Camavinga est acté de part sa blessure, ce qui n'est pas le cas de Kylian. Il n'a pas joué hier (à Leipzig), ce weekend je ne sais pas.

Vous avez la certitude qu'il pourra jouer avec vous ?

Il n'y a pas de certitude. J'échange avec le joueur, c'est le plus important pour moi. Les médecins échangent aussi entre eux. Si je le mets dans la liste aujourd'hui, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible pour nos matches. Pas celui de mercredi, mais samedi au . Il faudra suivre l'évolution, mais si tout se passe bien il devrait être là.

Didier #Deschamps : "Si je mets Kylian #Mbappé dans la liste aujourd'hui, c'est qu'il y a de très fortes possibilités qu'il soit disponible pour nos matches. Pas celui de mercredi, mais samedi au Portugal si tout se passe bien" #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) November 5, 2020

Thomas Tuchel espérait que le staff des Bleus ferait un geste en laissant Kylian Mbappé à Paris pour qu'il se soigne. Avez-vous conscience que vous pourriez rentrer en conflit avec l'entraîneur du PSG ?

Je n'ai pas vu ça... Je comprends les avis des entraîneurs de club. Il n'y a donc pas de conflit à avoir avec qui que ce soit. Les intérêts peuvent diverger entre ceux qui sont incertains ou ménagés. Je vais rester sur ma ligne de conduite, avec le staff médical aussi. Je n'ai jamais pris de risque avec qui que ce soit. On a le même intérêt, c'est de faire en sorte de ne pas prendre de risque avec la santé des joueurs, que ce soit Kylian ou un autre. Je ne suis pas contre Thomas Tuchel ou qui que ce soit. Il doit gérer ses matches. Il a des obligations de résultat, comme moi je suis dans l'obligation d'avoir des résultats aussi. On va gérer ça sereinement en écoutant le joueur également.

"Marcus Thuram a cette capacité à faire des différences, c'était le moment"

Pourquoi avoir décidé d'appeler Marcus Thuram pour la première fois ?

Je le suis depuis un bon moment. Il a un profil intéressant de part ce qu'il fait. Il faisait déjà de bonnes choses à . Il a fait de bonnes choses avec son club. Il a une capacité à faire des différences, il marque, il fait marquer. Il a cette capacité sur les gros matches à être très souvent présent et bon. C'est ce qui me fait l'appeler aujourd'hui, comme j'ai pu en appeler d'autres en septembre. C'était le moment. (...) Il a la particularité d'être le "fils de" et ça dot faire énormément plaisir à son papa Lilian. Mais ça, ça passe au deuxième ou troisième plan. Le mérite, c'est Marcus qui l'a.

Dayot Upamecano est absent en revanche. Pour quelles raisons et que doit-il faire pour revenir ?

Il y a une concurrence importante à son poste. Il faut voir ce qu'il a fait avec nous et ce qu'il a fait avant. Il est dans une période qui est moins bien aussi. Il peut toujours faire mieux, il le reconnaît lui-même. Il y a un côté émotif été assez important chez lui, C'est un jeune joueur avec du potentiel, mais il enchaîne beaucoup de matches. Si ce n'est pas lui, c'est un autre; C'est la concurrence. Kurt Zouma en ce moment à , il a déjà un vécu avec nous. La porte n'est pas fermée. Je fais ce choix ponctuellement parce que ça me parait logique.

"Houssem Aouar ? Je considère que Nabil Fékir donne plus de garanties"

Pourquoi ne pas avoir convoqué Ferland Mendy dans cette liste élargie ?

Je sais ce qu'est capable de faire Ferland. C'est avant tout un latéral gauche même si je l'ai utilisé à droite lors du dernier rassemblement, et Lucas Hernandez et Lucas Digne sont un petit peu en avance. Il y a beaucoup de joueurs à son poste. Je ne vais pas en prendre trois ou quatre si ce n'est pas pour les utiliser. Je préfère prendre plus d'options sur les joueurs offensifs. Je sais que Ferland joue les matches importants au , mais il y a de la concurrence. Il est déjà venu et il pourra peut-être revenir, mais ça me paraît logique que Hernandez et Digne soient les deux choisis.

Et Housssem Aouar ?

C'est une question de rentabilité par rapport à d'autres joueurs qui me donnent plus de garantie aujourd'hui. Il est à la disposition de Sylvain Ripoll puisqu'il peut encore jouer en Espoirs. Il y en a eu d'autres avant lui dans cette situation, comme Guendouzi, Ikoné, Upamecano. Dans le profil d'Houssem, j'ai aussi Nabil Fékir. Houssem est venu, on a vu certaines choses. Mais aujourd'hui, à ce poste et dans ce registre un petit peu spécifique, je considère que Nabil donne plus de garanties.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Que peut-il vous apporter ?

Quand Nabil a le ballon, il se passe toujours quelque chose. Il faisait partie des 23 champions du monde, même s'il n'a pas toujours eu beaucoup de temps de jeu. C'est peut-être de ma faute. Quand il entre en jeu, ce n'est pas là où il est le mieux. Mais Nabil, c'est solide. Il a plus de continuité dans ses matches.

"Je suis content pour Sakho, ça a été une énorme injustice pour lui"

Ousmane Dembélé a-t-il ses chances pour revenir ?

Bien sûr. Il revient d'une très grave blessure. Il a repris, il fait 60, 30 minutes, une mi-temps. Il faut être patient. Je sais ce qu'il est capable de faire puisqu'il était avec nous il y a deux ans. C'est à lui de retrouver tout son potentiel. Ce n'est pas encore le cas, mais c'est normal.

Doit-on craindre pour l'usure physique et mentale des joueurs avec ce rythme effréné ?

Les organismes sont très sollicités avec le calendrier. Il y a l'aspect psycholique également. Je ne suis pas psychiatre, mais ça s'enchaîne avec la situation sanitaire qui pèse, qui est lourde. On vit avec, on s'adapte, mais je ne vais commencer à me plaindre non plus. On n'a pas le choix. Il y a bien pire que nous dans la vie de tous les jours. Avec l'enchaînement, les organismes sont très sollicités. Mais après avoir dit ça, ils ne vont pas l'être moins dans les semaines à venir. Les plages de récupérations sont plus courtes et le risque de blessures est là. Il y en a énormément, et plus encore avec l'enchaînement des matches.

Je suis content pour lui. Forcément, ça a été une énorme injustice pour lui. Il était convaincu de sa position et la justice lui a rendu raison. Il doit être soulagé. Malheureusement, sur le plan sportif, il ne pourra pas récupérer ce qu'il aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu ce premier verdict.

Benjamin Quarez, au siège de la FFF.