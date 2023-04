Equipe de France : Ludovic Blas envoie un message à Didier Deschamps

Auteur d'une superbe saison sur le plan individuel avec le FC Nantes, Ludovic Blas a fait passer un message à Didier Deschamps, le coach des Bleus.

Depuis 2019, Ludovic Blas (25 ans) porte les couleurs du FC Nantes et au fil des années, il est devenu un titulaire indiscutable. Cette saison, Ludovic Blas est le meilleur buteur et le meilleur passeur de son équipe et il s'est notamment illustré avec de jolis buts contre la Juventus en Ligue Europa mais surtout contre l'Olympique Lyonnais en demi-finale de la Coupe de France.

Avant la finale de la Coupe de France entre les Canaris et Toulouse, qui aura lieu le 29 avril au Stade de France, Ludovic Blas a accordé un entretien à nos confrères de l'émission Téléfoot dans lequel il se confie sur de nombreux sujets.

Sur la finale de la Coupe de France, dont Nantes et le tenant du titre

« Dès que tu as cette coupe en mains, tu veux la garder. Donc, après, c'est un objectif et de la garder le plus longtemps possible.

La fin de saison idéale ? Une victoire en Coupe de France. Garder la coupe et le maintien. »

Sur son transfert avorté au LOSC l'été dernier

« Ce n'est pas l'envie de départ que j'ai mis du temps à digérer, c'est la situation. Quand tu me dis les choses, je te suis, tu me dis et je vais te donner. C'est moi-même qui suis allé voir le coach (Antoine Kombouaré) pour lui dire que j'étais à 100% (quand le transfert ne s'est pas fait). »

Sur son rêve de jouer en équipe de France

« Est-ce que l'équipe de France est un objectif ? Bien sûr, évidemment ! Retrouver Kylian (Mbappé), Randal (Kolo Muani), le petit 'Cus' (Thuram), Théo (Hernandez). Tous les gens avec qui j'ai joué. Quand tu gagnes un championnat d'Europe (des moins de 19 ans, en 2016), c'est fort. C'est un objectif pour tous les joueurs français donc, je vais travailler et après on verra bien ce qu'il se passera. »