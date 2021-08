Équipe de France : Lloris ne pense pas encore à la retraite en Bleu

Hugo Lloris n’a pas l’intention de mettre un terme à sa carrière internationale après un Euro 2020 compliqué et mouvementé.

Le gardien n°1 des Bleus ne compte pas céder sa place au premier venu. Gardien du temple et capitaine depuis une décennie, Hugo Lloris a affiché un niveau de performance en deçà de ce qu'il propose d'habitude lors du dernier Euro avec l'équipe tricolore.

De quoi pousser Didier deschamps à repenser son rôle en équipe de France ? Qui de mieux que le joueur de 34 ans pour évoquer un tel scénario ?

S'exprimant au micro de RMC, l'ancien gardiend e l'OL a mentionné son statut en Bleu et sa volonté de s'acrocher.

"Lorsqu’on sort d’une grande compétition, que ce soit une déception, que ce soit un sentiment fort comme on a pu l’avoir après le Mondial en Russie, il faut quand même quelques jours pour récupérer de toutes ces émotions, et on n’a pas forcément les réponses tout de suite", a ainsi glissé Lloris dans l’émission "Rothen s’enflamme", sur RMC.

"Et au bout d’une semaine, de quinze jours, il y a tout de suite ce côté compétiteur qui revient, on a envie de se remettre au travail, d’être confronté à des nouveaux défis."

"Tant qu’on est bien mentalement, qu’on est bien physiquement, on essaye de faire attention à soi et on essaye de prendre le maximum de plaisir. Je sais très bien que je suis dans la dernière phase de ma carrière, mais j’ai envie d’en profiter un maximum, en étant honnête vis-à-vis de moi-même. Et toujours avec cette envie de travailler, de me surpasser au quotidien pour être dans les meilleures conditions le week-end."

Pour rappel, Steve Mandanda vient de chuter d'une place dans la hiérarchie des portiers des Bleus, passant de la deuxième à la troisième place, au profit de Mike Maignan (26 ans).

Le portier de l'AC Milan a aussi les capacité pour déloger Lloris, qui aura donc à coeur de surpasser lors de la saison actuelle. Une concurrence forcément bénéfique pour le groupe Bleu.