Equipe de France - Lenglet : "Une intensité et une pression particulières"

Présent en conférence de presse ce mardi à Clairefontaine, le défenseur du Barça a évoqué l'importance de la sélection dans ses récents progrès.

A-t-il progressé depuis ses débuts en Equipe de ?

Oui. Jouer des matches internationaux, c'est énormément d'expérience acquise pour moi. Je n'avais pas eu beaucoup de matches de très, très haut niveau jusqu'à présent, à part ceux en la saison passée. Les matches internationaux, c'est une intensité et une pression particulières. Ce n'est que du positif (...) Je m'y sens très, très bien. On se sent à l'aise très vite avec ces joueurs-là. Ça aide pour être performant. Effectivement, je suis un peu moins timide que sur le premier rassemblement sans doute.

La centième de Didier Deschamps

Cent sélections, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça prouve son niveau de performance et sa régularité. Il sait retransmettre sa grande expérience de joueur en tant qu'entraîneur. Il dégage de la sérénité. Il a beaucoup d'exigence tactique. Il fait un travail de très grande qualité.

L'adaptation d'Antoine Griezmann au Barça

En sélection, Antoine prend énormément de plaisir. Il a ses repères, est très content d'être ici et a une histoire vachement forte avec la sélection. À Barcelone, il est très content également même si, parfois, vous dites le contraire (il sourit). Mais il y est très heureux, il a le sourire tout le temps (...) En équipe de France, il joue comme deuxième attaquant. C'est peut-être un peu plus facile pour lui de se procurer des occasions par rapport à son placement, à son intelligence de jeu, à son flair. Sur le côté, il est plus loin du but. Dans les deux cas, il travaille, il a toujours cette super mentalité.





Au repos le week-end dernier avec son club

Ça m'a fait du bien. Enfin, oui et non. Physiquement, il est toujours intéressant de couper mais quand on est compétiteur on préfère être sur le terrain. Il est normal d'avoir un roulement aussi, que tout le monde puisse jouer et en plus, Piqué est suspendu pour le prochain match en C1. Que Samuel (Umtiti) puisse jouer et qu'il l'ait bien fait, cela me fait plaisir.

La méforme d'Ousmane Dembélé

Ce n'est pas quelqu'un qui lâche. Il travaille beaucoup. Malheureusement, énormément de pépins l'ont freiné. Il a du talent, sa place dans le vestiaire est très bonne. Les joueurs l'aiment, c'est quelqu'un de très marrant. On a besoin d'un Ousmane régulier, qui peut enchaîner les matches. Il est revenu, bien revenu même, et j'espère qu'il n'aura pas de pépin et retrouvera la plénitude de son corps pour exprimer tout son talent.