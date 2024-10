Equipe de France, le clin d'œil de Florian Thauvin à Didier Deschamps

Florian Thauvin a envoyé un message à Didier Deschamps, samedi.

Les Bleus sont regroupés depuis une semaine dans le cadre des 3e et 4e journées de la Ligue des Nations. L’Equipe de France affronte la Belgique, lundi, après s’être imposée contre Israël, jeudi (1-4). S’il suit les l’équipe de loin, Florian Thauvin aurait préféré être aussi sur le terrain avec les Bleus. Un rêve que l’international français n’a pas manqué de faire savoir à Didier Deschamps, ce samedi.

Le message explicite de Florian Thauvin à Didier Deschamps

Florian Thauvin n’a plus été appelé en Equipe de France depuis 2019. Entre temps, l’international français a eu une pige du côté du Mexique avec les Tigres UANL. Mais contrairement à André-Pierre Gignac, Florian Thauvin ne s’est pas épanoui en Amérique Centrale. Ainsi, l’ancien joueur de l’OM a décidé de faire son retour en Europe et s’est engagé avec Udinese 2023. En Italie, l’ailier de 31 ans a retrouvé une seconde jeunesse et s’éclate au point de décrocher une pré-convocation en Equipe de France début octobre. Mais l’ex-lillois n’a finalement pas été retenu par Didier Deschamps pour la trêve internationale. Ce qui ne décourage pas, pour autant, Florian Thauvin qui espère toujours faire son retour en sélection.

« Retrouver les Bleus, ce serait la plus grande satisfaction de ma carrière, qui a été une suite de hauts et de bas continus. Toute ma vie a été difficile, mais cette convocation démontrerait que le travail finit par payer. Aujourd’hui, je pense que je suis plus fort. Plus fort parce que j’ai plus d’expérience et j’ai appris une nouvelle façon de jouer. Ce n’était pas facile, j’avais l’habitude de commencer plus loin et de me recentrer seulement après, mais désormais, je me sens mieux, et plus complet », a déclaré le champion du monde 2018 dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport.

Florian Thauvin garde un œil sur l’OM

Florian Thauvin est sur un nuage en ce début de saison. Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 7 matchs, l’ancien pensionnaire de Grenoble Foot 38 permet à l’Udinese de pointer à la 5e place de Serie A. Les performances ne passent pas inaperçues à Marseille où les supporters rêvent déjà de son retour. Passé par l’OM entre 2013 et 2016 avant un deuxième passage entre 2017 et 2021, Florian Thauvin n’oublie pas, non plus, le club phocéen qu’il continue de suivre avec attention.

« Pour moi, Marseille est le plus grand et le plus beau club de France, mais y jouer est difficile, car il y a tellement de passion autour de lui, une passion qu’on ne voit pas partout. La ville « vit » l’équipe, s’identifie à elle jusqu’à ne faire qu’un avec elle. Et quand il y a autant de passion et qu’on ne gagne pas, ça devient difficile d’être un joueur de l’OM », a ajouté l’ex-joueur de Newcastle.