Equipe de France, la promesse folle de Paul Pogba aux supporters

Paul Pogba a fait une grande promesse aux supporters de l’Equipe de France, dimanche.

Tout le monde est impatient de revoir Paul Pogba sur le terrain. Mais il faudra patienter encore quelques mois avant voir La Pioche à nouveau sur le rectangle vert. Mais avant l’international français a tenu à faire une promesse aux supporters de l’Equipe de France, ce dimanche.

Paul Pogba promet de retrouver l’Equipe de France

Le bout tunnel se rapproche pour Paul Pogba. Initialement suspendu pour quatre ans, avoir été testé positif à la testostérone, La Pioche a vu sa sanction être réduite à 18 mois il y a quelques semaines. Le retour de l’international français est donc avancé au mois de mars 2025. Mais bien avant, le sociétaire de la Juventus pourra déjà reprendre l’entrainement à partir du mois de janvier. Mais ça ne risque pas d’être à Turin où la Vielle Dame ne compte plus sur Paul Pogba et le pousse même à la sortie. Les discussions seraient déjà en discussion pour une éventuelle résiliation de contrat l’hiver prochain. Une situation qui ne réduit pas, pour autant, l’enthousiasme de Paul Pogba à retrouver l’Equipe de France.

Malgré sa suspension, Paul Pogba n’avait pas cessé de s’entrainer en privé. Et avec la réduction de sa peine, le champion du monde a fait d’un retour en sélection un objectif essentiel. Ce dimanche, l’ex-milieu de Manchester United a partagé un cliché de sa personne sous la tunique de l’Equipe de France avec un message particulier aux supporters des Bleus. « Vous me manquez beaucoup !! Je me prépare à revenir. Promis », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux. Un message qui confirme ses ambitions avec la sélection qu’il n’a plus depuis mars 2022. « Revenir en équipe de France est un objectif, bien sûr, mais il faut être réaliste. Aujourd’hui, je ne joue pas. Il faut que je mérite ma place », confiait Paul Pogba à L’Equipe mi-octobre.