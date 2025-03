Equipe de France : La nouvelle sortie de Rudi Garcia qui passe mal

Rudi Garcia, nouveau sélectionneur belge, a lancé une pique à la France qui ne passe pas inaperçue. Une déclaration qui fait déjà réagir...

Nommé à la tête de la sélection belge, Rudi Garcia a rapidement trouvé ses marques avec les Diables Rouges, assurant leur maintien en Ligue A de la Ligue des Nations. Mais au-delà des résultats, c’est une déclaration du technicien français qui fait beaucoup parler ces dernières heures.

Un clin d'œil à la France qui fait réagir

Présent dimanche soir sur le plateau du Canal Football Club, Rudi Garcia s’est exprimé sur son nouveau rôle de sélectionneur et les ambitions de la Belgique. Interrogé sur une possible finale entre la France et la Belgique lors du prochain Mondial, il n’a pas manqué de faire une remarque qui a fait bondir certains supporters français.

« France-Belgique en finale du prochain Mondial ? Arrêtez, vous allez perdre pour la première fois. Je suis Français mais quand je dirige la Belgique… Je suis à la tête de la sélection belge », a déclaré l’ancien entraîneur de Naples.

Un trait d’humour qui risque toutefois de ne pas être du goût de tout le monde. Si l’ancien coach de l’OL et de l’OM affirme pleinement son engagement envers son nouveau poste, certains pourraient voir dans cette sortie une provocation adressée aux Bleus.