Equipe de France : la fierté de William Saliba

Formé à l'AS Saint-Etienne, William Saliba a déjà tout d'un très grand défenseur. Âgé de seulement 20 ans, celui qui fait aujourd'hui les beaux jours de l'Olympique de Marseille n'a cessé de progresser au fil des saisons, et en récolte les fruits. Mardi, il a en effet été convoqué en Equipe de France pour remplacer Benjamin Pavard dans le groupe des Bleus.

"C’est une très grande fierté"

Prêté par Arsenal à l'OM, William Saliba se félicite d'intégrer la sélection de Didier Deschamps, un groupe particulièrement difficile d'accès tant le niveau y est élevé. "C’est une très grande fierté d’être ici. Je l’ai appris hier (lundi, ndlr) à mon réveil. Je suis très fier et content, vu que c’est la semaine de mon anniversaire, il va être très spécial. Je ne sais pas si je vais jouer vendredi ou mardi, mais je me tiens prêt et je savoure", a-t-il confié à RMC Sport.

"Je pensais être sélectionné en Espoirs mais on m’a passé un coup de fil pour me dire que je devais passer en A. Donc faut vite réaliser que tu es avec les A, c’est une très grande fierté. (…) Honnêtement ce n’est pas parce que je suis français, mais c’est le pays où il est le plus dur d’aller en sélection", a ensuite ajouté William Saliba, aussi passé par l'OGC Nice.

Un rassemblement pour faire sensation

Difficile de lui donner tort, tant le vivier de talents français est riche, et notamment en défense centrale. Alors que la France jouera deux amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud lors de ce rassemblement, William Saliba peut espérer gratter du temps de jeu et honorer ses premières sélections. À lui de saisir sa chance et de faire sensation !