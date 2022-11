Equipe de France : Kimpembe déclare forfait pour la Coupe du monde, Disasi appelé surprise de dernière minute

Insuffisamment remis de sa blessure au tendon d'Achille, le défenseur du PSG a décidé de ne pas participer au Mondial.

Didier Deschamps et le staff des Bleus ont tranché : Presnel Kimpembe ne participera pas à la Coupe du monde. La décision a été prise ce lundi matin après un échange entre le défenseur du PSG et le docteur Franck Le Gall, médecin de l'équipe de France. Et par la suite avec Didier Deschamps.

Presnel Kimpembe avait pourtant tout tenté pour se remettre de sa blessure au tendon d'Achille qui s'est aggravé lors d'un contact avec un partenaire à l'entrainement de veille de match face à la Juventus Turin.

Dans la foulée, le champion du monde avait fait l'impasse sur la rencontre à Lorient pour programmer son retour face à Auxerre. Alors que ses partenaires bénéficiaient de trois jours de repos, "Presko" s'est remis au travail sur des séances individuelles au camp des Loges qui ont été observées et jugées par le staff de l'équipe de France.

En début de semaine, Kimpembe a aussi pu s'entretenir avec Didier Deschamps, lui affirmant qu'il était prêt à serrer les dents pour tenir sa place avec les Bleus. Quelques jours plus tard, il entrait en jeu contre Auxerre pour retrouver un peu de rythme.

Mais selon un communiqué publié sur le site de la fédération française de football, « le staff de l'équipe de France salue l'honnêteté de Presnel. Le défenseur du Paris-SG ne s'estime pas suffisamment rétabli pour être en mesure de tenir sa place au sein de la défense des Bleus au Qatar. »

Pour le remplacer, le sélectionneur des Bleus effectue un choix surprenant en appelant le Monégasque Axel Disasi, qui n'a jamais connu les Bleus (il avait seulement été pré-sélectionné pour la Ligue des nations en septembre 2022) et n'a effectué que trois sélections avec les U20.

COUPE DU MONDE 2022 : DIDIER DESCHAMPS SÉLECTIONNE MARCUS THURAM COMME 26E JOUEUR

LA LISTE DES 26 JOUEURS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE POUR LA COUPE DU MONDE 2022

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes).

Défenseurs : Axel Disasi (AS Monaco), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille).

Attaquant : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris-SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

