Coupe du monde 2022 : Didier Deschamps sélectionne Marcus Thuram comme 26e joueur

Quelques jours après l'annonce officielle de la liste des Bleus pour le Mondial, Marcus Thuram est sélectionné à son tour !

Didier Deschamps a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 le 9 novembre. Une liste qui ne comprenant que 25 noms alors que le sélectionneur pouvait en retenir 26.

Mais ce lundi 14 novembre, la Fédération française de football a publié un tweet, avant de le supprimer, dans lequel on pouvait lire que Didier Deschamps avait appelé un 26e joueur pour la Coupe du monde. L'information a ensuite été officiellement confirmée.

Il s'agit de Marcus Thuram (13 buts et 4 passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues avec le Borussia Mönchengladbach), et actuel deuxième meilleur buteur ex-aequo de la Bundesliga derrière Christopher Nkunku (RB Leipzig).

Âgé de 25 ans, Marcus Thuram compte 4 sélections et 0 but et avait déjà été sélectionné pour l'Euro 2021. Il est le fils de Lilian Thuram, ancien défenseur des Bleus, sacré champion du monde en 1998.

LA LISTE DES 26 JOUEURS DE L'ÉQUIPE DE FRANCE POUR LA COUPE DU MONDE AVEC MARCUS THURAM

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham), Hugo Lloris (Tottenham), Steve Mandanda (Rennes).

Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris-SG), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), Benjamin Pavard (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Raphaël Varane (Manchester United).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Jordan Veretout (Marseille).

Attaquant : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Ousmane Dembélé (FC Barcelone), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris-SG), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

