Équipe de France : Jérôme Rothen critique le choix Olivier Giroud

Ce mercredi, Jérôme Rothen a indiqué qu'il ne souhaitait pas voir Giroud être titulaire lors des prochains matches de l'équipe de France.

L'équipe de France s'apprête à tourner une grande page. Pour la première fois depuis la défaite en finale de la Coupe du monde en décembre 2022, Didier Deschamps va dévoiler ce jeudi sa liste pour les deux prochains matches qui les opposeront aux Pays-Bas (le 24 mars) et à l'Irlande (le 27 mars). À cette occasion, le sélectionneur tricolore fera sans Hugo Lloris, Raphaël Varane, Karim Benzema et Steve Mandanda, qui ont tous trois annoncé leur retraite internationale. Entre ces départs et les blessures d'habituels cadres, les interrogations sont nombreuses à la veille de la liste, d'autant que de nombreux jeunes joueurs ont franchi un cap cette saison et toquent sérieusement à la porte de Clairefontaine.

Rothen ne veut pas de Giroud en pointe

En attaque, la question se pose quant aux noms qui accompagneront Kylian Mbappé. De jeunes attaquants comme Randal Kolo Muani et Marcus Thuram réalisent une très belle saison et se sont montrés pendant le Mondial, tandis qu'Olivier Giroud, toujours aussi performant avec l'AC Milan, postule lui aussi à une place en attaque. N'ayant pas annoncé sa retraite internationale malgré ses 36 ans, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus entend bien défendre les couleurs de son pays le plus longtemps possible.

Un choix qui suscite les débats à l'heure où les Français commencent à préparer l'Euro 2024, lors duquel Giroud aura presque 38 ans. Pour Jérôme Rothen, le choix de favoriser le buteur milanais plutôt que les jeunes serait une erreur. "Deschamps va prendre Giroud et le mettre titulaire, donc il va mettre remplaçant des jeunes qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui marquent des buts comme Thuram ou Kolo Muani ? C'est vraiment mieux un attaquant qui aura 38 ans à l'Euro qui va épauler au mieux Mbappé ?", a expliqué le consultant RMC dans l'émission Rothen s'enflamme ce mercredi.