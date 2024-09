Equipe de France : Jean-Philippe Mateta drague ouvertement Deschamps

Jean-Philippe Mateta a envoyé un message clair à Didier Deschamps, dimanche.

Depuis la fin de l’Euro 2024 et la retraite d’Olivier Giroud, les places en attaque de l’Equipe de France sont très chères. Si Kylian Mbappé se marche sur les pieds dans un rôle d’avant-centre, Randal Kolo Muani et Marcus Thuram ne donnent pas non plus satisfaction à ce poste. Cependant, Jean-Philippe Mateta pourrait être une alternative pour Didier Deschamps à la pointe de l’attaque. A quelques semaines d’une nouvelle fenêtre internationale, l’attaquant français s’est permis de faire un appel du pied au sélectionneur des Bleus, ce dimanche.

Jean-Philippe rêve de l’Equipe de France

Ces derniers mois, Jean-Philippe Mateta arrive à sortir la tête de l’eau. Après une saison 2023-2024 avec Crystal Palace (16 buts et 5 passes décisives), l’attaquant tricolore a été appelé par Thierry Henry pour disputer les Jeux Olympiques 2024. Avec les Bleuets, l’ancien joueur de l’OL s’est éclaté avec notamment 5 buts et 6 matchs et une médaille d’argent. Des performances qui ont même séduit plusieurs clubs européens qui se sont lancés sur sa piste lors du mercato estival. Mais Jean-Philippe Mateta a fait le choix de rester à Crystal Palace.

Le clin d’œil de Mateta à Didier Deschamps

Un choix judicieux pour l’ancien havrais qui poursuit sur sa bonne lancée avec Crystal Palace. Auteur de 2 buts en 5 matchs cette saison, Jean-Philippe Mateta impressionne également en ce début de campagne. De quoi décrocher une place en Equipe de France lors des prochains rassemblements des Bleus ? En tout cas, l’ex-attaquant de Mayence l’espère fortement.

« Si je pense que Thierry Henry a parlé de moi à Didier Deschamps ? J’espère ! La sélection a toujours été dans ma tête, c’est vraiment un rêve d’enfant. Depuis que je suis petit, je veux porter ce maillot », lance-t-il à l’endroit sur sélectionneur français avant de reconnaitre qu’il lui faudra gagner ce mérite. « Je sais que pour arriver en équipe de France, il faut beaucoup de travail et des résultats car la concurrence est rude », ajoute Jean-Philippe Mateta au micro de Téléfoot.