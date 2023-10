Equipe de France : Jean-Clair Todibo risque gros

Jean-Clair Todibo est dans de salle draps. Le défenseur niçois doit devoir s’expliquer après son geste du vendredi dernier.

Alors qu'il a été filmé en train de rire sur le banc lors de la minute de silence face aux Pays-Bas (2-1) vendredi à l'occasion de la 5eme journée des qualifications de l'Euro 2024, Jean-Clair Todibo doit devoir s'expliquer devant le Conseil National de l'Ethique de la Fédération Française de Football (FFF).

Todibo ciblé par l a CNE

Jean-Clair Todibo se retrouve dans une situation plus qu'embarrassante. Alors que l'équipe de France a obtenu sa qualification vendredi pour l'Euro 2024 après sa victoire contre les Pays-Bas (1-2), une situation vient edulquorer l'ampleur de la performance des Bleus. Présent sur le banc lors du coup d'envoi, Todibo a été filmé en train de sourire alors que l'arbitre avait demandé aux acteurs d'observer une minute de silence en soutien aux évènements tragiques en cours en rapport avec la crise israélo-palestinienne et l'enseignant Dominique Bernard tué à Arras lors d'un attentat terroriste.

Suite à cet incident, de nombreuses voix se sont levées pour commander l'attitude du défenseur de l'équipe de France. Plusieurs internautes ne comprennent pas comment est-ce que le joueur de 24 ans pourrait se comporter ainsi alors que tout le monde compatissait pour les victimes de ces événements. Désormais il va devoir répondre de cet acte devant le Conseil National d'Ethique de la FFF.

Alors que cette courte séquence a déclenché une grande polémique dans la sphère publique française, la CNE veut élucider cette affaire. C'est ce que nous apprend ce lundi, RMC. Selon les informations de la radio RMC, l'instance de la FFF veut demander des explications au défenseur de l'OGC Nice.

Cette dernière pourrait prendre des sanctions sévères à l'encontre de l'ancien toulousain à l'image de ce qui se passe actuellement dans le dossier de son coéquipier en club, Youcef Atal. Mais l'instance souhaite entendre la version de l'ancien barcelonais avant de prendre une décision.

Todibo se défend

Le joueur niçois a tenu à s’exprimer après cet incident

« J'ai tenu à m'exprimer par rapport à l'ampleur que la situ

ation prend. L'intéprétation de la situation est assez folle. Je ne pense pas être un garçon irrespectueux vis à vis de ces choses-là. J'ai eu un rire nerveux mais en aucun cas je moquais de la situation actuelle. Le contexte était assez particulier, dans les tribunes on était au milieu des supporters adverses. Certains ont fait certaines blagues et j'ai eu un rire nerveux. En aucun cas je me moquais de la situation. » a-t-il déclaré avant d’avouer qu’il est très touché par la situation.

« Je suis touché car ça entâche l'éducation que ma mère m'a donnée. Il faut savoir que ma mère travaille à l'éducation nationale, ça aurait pu lui arriver. »

Camavinga soutient Todibo

Le défenseur de 24 ans peut néanmoins compter sur le soutien de l'un de ses coéquipiers en sélection, Eduardo Camavinga . Remplaçant face aux Pays-Bas, le joueur du Real Madrid a pris publiquement la défense du joueur niçois.