Equipe de France - Guy Stephan raconte son confinement

Le sélectionneur adjoint des Bleus se confie sur son quotidien depuis le début du confinement et espère retrouver les terrains en septembre.

Confiné chez lui, Guy Stephan s'est confié dans un entretien vidéo avec la FFF sur son quotidien depuis près de deux mois. "Il manque cette adrénaline du foot, des matchs, de la compétition mais névidemment que je pense surtout aux soignants et à ceux qui souffrent", précise-t-il.

"Mes occupations ? Je fais un peu d'activité physique, notamment à base de vélo, de la musculation et beaucoup d'étirements. (...) Je garde au maximum le contact avec mes enfants, mes petis-enfants même si malheureusement je n'ai pas l'occasion de les voir, il reste la visio pour discuter avec eux."

L'adjoint de Didier Deschamps évoque également les différentes opérations auxquelles il a participé pour récolter des fonds et venir en aide aux soignants, notamment la mise aux enchères d'un maillot dédicacé par les joueurs : "C'est une opération qui a eu lieu dans le centre de la avec Jacquy Lemay qui m'a démandé si je pouvais faire quelque chose. Si ça peut apporter au monde des soignants et à la recherche, tant mieux."

"On espère revenir sur les terrains en septembre"

Si rien n'est encore certain concernant les championnats, le football international est toujours censé reprendre ses droits en septembre prochain, avec le coup d'envoi de la Ligue des Nations. "Le retour des Bleus sur les terrains, on espère que ce sera au mois de septembre, on a des matchs de Nations League prévus contre la et la .

"On espère jouer ces matchs, mais évidemment qu'avec le virus, personne n'est capable de dire ce qu'il va se passer dans un mois, deux mois, trois mois", poursuit Stephan, qui continue à préparer ces rencontres.

"Je continue à regarder les matchs, j'ai revu tous les matchs de la , ça permet de les voir dans un autre contexte, assis tranquillement. Evidemment j'ai vu les matchs récents de la Suède, de la Croatie et du et de plein d'autres équipes. On a du temps pour bien s'imprégner.

On est en contact avec Didier (Deschamps) et avec les autres membres du staff. C'est bien d'échanger. Cela m'arrive aussi avec les joueurs par SMS."