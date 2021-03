Equipe de France Espoirs - Laurienté remplace Diaby

Positif au Covid-19, Moussa Diaby est remplacé par Armand Laurienté pour la phase de poules de l'Euro Espoirs cette semaine.

Selon les informations de Ouest France et du Parisien, Armand Laurienté va prendre part à la phase de poules de l'Euro Espoirs avec les Bleus à partir de jeudi. Le jeune lorientais, à qui tout sourit ces dernières semaines, a été appelé par Sylvain Ripoll pour pallier le forfait de Moussa Diaby.

L'ancien parisien aujourd'hui au Bayer Leverkusen a été testé positif au Covid-19 et ne pourra donc pas prendre part à la compétition. Déjà auteur d'un doublé après être entré en jeu fin février contre Saint-Etienne, Laurienté, 22 ans, s'est offert l'un des buts de l'année ce dimanche pour permettre aux Merlus d'accrocher un point en fin de match face à Nantes.

Une première saison pleine en Ligue 1 de plus en plus réussie pour celui qui avait découvert l'élite avec Rennes lors de la saison 2018-2019 avec une petite entrée en jeu. Définitivement recruté par Lorient l'été dernier, il espère bien participer activement au maintien du club breton, un an après avoir validé sa remontée au premier échelon national.

Le joueur, capable d'évoluer comme milieu offensif ou ailier, va donc découvrir la sélection, lui qui n'avait jusqu'alors jamais été appelé avec les U21 ni avec les sélections de jeunes par le passé.

L'article continue ci-dessous

Dotés d'une génération particulièrement prometteuse, les Espoirs abordent cette compétition avec ambition, deux ans après avoit été sèchement battus en demi-finale par l'Espagne (1-4).

Pour rappel, la compétition a été séparée en deux parties en raison des bouleversements du calendrier liés à la crise sanitaire. Odsonne Edouard et ses coéquipiers devront donc défier le danemark jeudi, la Russie dimanche et enfin l'Islande le mercredi suivant pour le compte de la phase de poules du tournoi. La phase finale aura lieu au terme de la saison à partir du 31 mai, juste avant le lancement de l'Euro. Les joueurs sélectionnés par chaque pays pourront alors être différents à ce moment-là.

Viendront ensuite les Jeux Olympiques, fin juillet à Tokyo pour cette équipe très talentueuse. Avec une nouvelle fois l'espoir de faire quelques chose de grand pour leur retour dans le tournoi.