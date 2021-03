Montpellier séduit, Reims enchaine… Le résumé de la journée en Ligue 1

Montpellier et Reims ont signé les meilleures opérations de ce dimanche en Ligue 1. Nantes a été accroché de son côté par Lorient.

Quatre rencontres de la 30e journée de Ligue 1 se sont jouées ce dimanche à partir de 15h. Elles ont été marquées par le convaincant succès de Montpellier au détriment de Bordeaux (3-1), et aussi la victoire de Reims sur la pelouse de Dijon (1-0). Deux matches se sont achevés sur des scores de parité. Lorient a tenu en échec Nantes (1-1), tandis que Brest et Angers se sont quittés sur un score de parité (0-0).

Après trois nuls consécutifs, Montpellier a donc enclenché la deuxième en sortant victorieux de son duel contre Bordeaux. Dans ce match, les Pailladins avaient pourtant été menés au score suite au but du Sud-Coréen Hwang. Mais, ils ont su ne pas douter et tout renverser. Sambia a remis les siens dans le sens de la marche, avant que Laborde et Mavididi ne trouvent la faille à leur tour. Avec cette confortable victoire, la formation de Der Zakarian conforte sa place dans la première moitié de tableau.

Nantes peut s’en vouloir

Nantes pensait aussi pouvoir l’emporter ce dimanche. Après son succès de prestige contre le PSG, la bande à Kombouaré était sur le point de confirmer contre contre Lorient. Face aux Merlus, les Canaris ont ouvert le score dès la 2e minute grâce à Kolo Muani. Ce n’était peut-être la meilleure idée car ils ont ensuite passer le reste du match à subir. Et à force de plier, ils ont fini par rompre. C’était à la 87e minute sur un coup franc magnifique de 40 mètres signé Laurienté. Une égalisation qui vaut cher pour les Morbihannais, qui restent devant leurs adversaires du jour au classement.

L'article continue ci-dessous

Après avoir ramené un excellent nul de Lyon, le Stade de Reims a confirmé en ramenant les 3 points de son déplacement à Dijon. Contre des Bourguignons déjà condamnés, les Champenois se sont contentés de l’essentiel. L’unique but a été l’œuvre de Boulaye Dia à la 50e.

Le dernier match mettait aux prises Brest à Angers. Il n’y a pas eu de vainqueur dans cette rencontre, ni de but inscrit. Les deux formations se sont neutralisées totalement. Et la conséquence de ce résultat c’est qu’elles restent toutes les deux dans la seconde moitié de tableau.

Pour rappel, cette journée de Ligue 1 avait commencé par un match entre Strasbourg et Lens. Les Artésiens ont réussi à l’emproter et consolider leur 5e place au classement. Haidara et Fofana ont été les buteurs des Sang et Or, tandis que Bellegarde a égalisé pour le Racing.