Equipe de France, Deschamps met en garde les Bleus contre le Luxembourg

Le sélectionneur de l’Equipe de France, Didier Deschamps, a mis en garde les Bleus mardi contre leur prochain adversaire, le Luxembourg.

L’Equipe de France affronte mercredi, le Luxembourg à l’occasion de son premier amical en vue de l’Euro 2024. En prélude à cette rencontre, Didier Deschamps était en conférence de presse à l’instar du néo-joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Le sélectionneur des Bleus a profité de l’occasion pour prévenir ses joueurs contre une mauvaise surpris face aux Luxembourgeois.

La galère des Bleus pour caler les matchs amicaux

En regroupement depuis mercredi dernier dans le cadre de la préparation pour l’Euro, les Bleus vont disputer leur premier match test, ce mercredi. Une rencontre qui sera suivie par une autre, dimanche contre le Canada avant le départ en Allemagne. Mais ces matchs n’ont pas été faciles à arranger pour les Bleus qui ont essuyé des refus de la part de certaines sélections.

« C'est difficile de trouver des adversaires entre ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent jouer à domicile. On fait en sorte de voir qui est disponible. Je suis content de jouer contre le Luxembourg, ce n'est pas par défaut qu'on joue contre eux. C'est une équipe en pleine progression et on a deux adversaires », révèle Didier Deschamps.

Deschamps prévient les Bleus de l’adversité du Luxembourg

Lors de la dernière trêve internationale, l’Equipe de France avait joué l’Allemagne (défaite 0-2) et le Chili (victoire 3-2). Cette fois-ci, les Bleus, 2e au classement Fifa, devront se contenter du Luxembourg, 87e au classement Fifa, pour leur premier match test avant l’Euro. Cependant, l’écart entre les deux sélections ne fait du Luxembourg, un adversaire facile pour la France comme le prévient Didier Deschamps, ce mardi.

« Ils ne vont pas nous aider et vont chercher à nous poser des problèmes. Je connais le sélectionneur et on a déjà échangé plusieurs fois. C'est un plaisir pour eux et pour nous aussi. Il y a un noyau dur de joueurs même s'ils n'ont pas les mêmes problématiques que moi. Il y a beaucoup d'éducateurs qui font du bon travail au Luxembourg », confie le sélectionneur français.