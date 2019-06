Équipe de France : Coman incertain contre Andorre

L'ailier du Bayern Munich, qui a ressenti une gêne musculaire, est incertain contre Andorre, ce mardi (20h45).

Didier Deschamps devrait effectuer des changements dans son onze de départ pour le match contre Andorre, mardi (20h45), quatre jours après une défaite alarmante en .

"J'avais prévu, parce que ça me semble logique d'amener de la fraîcheur sur le plan physiologique et physique aussi. J'en ferai plusieurs, indépendamment de la performance des joueurs de samedi, et compte tenu d'une réflexion par rapport à la surface de jeu. Je ne vais pas faire jouer que les plus petits, par exemple, même si avec leur faible centre de gravité, ils sont censés être plus à l'aise", a expliqué le sélectionneur en conférence de presse ce lundi.

Kingsley Coman, lui, était entré à la mi-temps de ce match. Dans un contexte collectif difficile, son apport a été inégal sur la seconde période. Mardi, l'ailier du pourrait manquer le déplacemennt en Andorre. Le sélectionneur a indiqué que l'attaquant souffrait d'une "petite gêne musculaire".

Coman s'est entraîné à part lors de la séance programmée ce lundi, se contentant de trotiner avec un kiné, selon les informations de L'Equipe.

Si son forfait se confirmait, son absence réduirait encore les possibilités en attaque pour Didier Deschamps, dans une configuration de match attendue, où les Bleus, qui auront le ballon contre un bloc bas, devront trouver des décalages.