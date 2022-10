Equipe de France : la blessure de Maignan peut-elle lui faire manquer la Coupe du monde 2022 ?

Le gardien de l'AC Milan et de l'équipe de France a encore rechuté de sa blessure au mollet. De quoi lui faire rater le Mondial 2022 ?

Didier Deschamps va finir par en faire des cauchemars ! Pratiquement tous les jours une mauvaise nouvelle lui parvient concernant l'équipe de France.

Mardi soir, c'est le forfait de N'Golo Kanté pour la Coupe du monde 2022 qui a été officialisé. Et ce mercredi 19 octobre, la plus grande incertitude règne pour Mike Maignan quant à sa participation au prochain Mondial.

Le gardien de l'AC Milan, qui brille en Serie A et gagne de plus en plus de temps de jeu en équipe de France (il compte 5 sélections dont 4 en 2022) s'est blessé au mollet ce mercredi à l'entraînement comme l'a annoncé le journaliste italien Antonio Vitiello.

C'est une rechute pour le gardien des Bleus qui était justement en train de faire son retour sur les terrains après avoir été touché au mollet lors du match amical France-Autriche, le 22 septembre dernier, en Ligue des nations.

Son coéquipier Fikayo Tomori, présent à la soirée du Ballon d'or, se faisait d'ailleurs une joie de le retrouver : « Mike Maignan est un très bon joueur. Il est très important et nous sommes heureux qu'il soit sur le point de revenir. »

Le gardien âgé de 27 ans est en train de passer des examens médicaux afin d'évaluer la gravité de sa blessure. A quelques semaines du début de la Coupe du monde (le 18 novembre prochain), c'est un coup dur pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

Car si Mike Maignan remet encore un mois pour se remettre de cette blessure au mollet, il sera sans doute trop court pour participer à la Coupe du monde, même dans un rôle de doublure d'Hugo Lloris.