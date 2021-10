Equipe de France : Benoît Costil ravi de faire son retour en sélection

Rappelé comme troisième gardien des Bleus, Benoît Costil estime ne pas avoir à justifier le choix de Didier Deschamps.

Une seule sélection (le 15 novembre 2016 contre la Cote d'Ivoire), mais de nombreuses fois appelé dans le groupe de l'équipe de France : Benoît Costil est de retour dans le groupe des Bleus pour le Final Four de la Ligue des nations.

Steve Mandanda réduit à un rôle de remplaçant du côté de Marseille, Didier Deschamps a tranché en appelant le Bordelais en guise de troisième gardien, derrière Hugo Lloris et Mike Maignan.

"C'est une belle récompense et je suis toujours très heureux et honoré. Cela vient récompenser beaucoup de travail aussi. C’est toujours de bonnes nouvelles. Je connais l’organisation, etc, donc c’est différent des premières fois, mais cela reste toujours le même plaisir et le même bonheur pour moi et mes très proches", a réagi l'intéressé, présent en conférence de presse vendredi à deux jours de Monaco-Bordeaux.

"Je ne tirerai jamais un trait sur l’équipe de France. On fait appel à moi, je viens avec beaucoup de bonheur et de fierté. Si on ne fait pas appel à moi, je continue à travailler, tout simplement. Je suis qui pour tirer un trait sur la sélection ?"

L'article continue ci-dessous

Pas de quoi faire des plans sur la comette et s'imaginer dans l'avion pour le Qatar, dans un peu plus d'un an. En tout cas, pas encore : "C'est loin, il se passera beaucoup de choses d'ici là". L'objectif pour l'instant est simplement de "profiter du moment et beaucoup travailler pour montrer qu'on est là, qu'on existe".

Le gardien a affirmé ne pas avoir à justifier ce retour, qui peut paraître étonnant aux yeux de certains. "Moi je ne regarde pas les stats. C’est le sélectionneur qui peut répondre à ça. S’il m’a pris, c'est qu'il y a une raison, c’est qu’il a pensé que je n’étais pas bouilli. C’est qu’il y a un minimum de qualité dans mes matchs, dans mes prestations, voilà. Je n’ai pas à me justifier 1 000 ans, je ne l’ai pas achetée cette convocation."

Jeudi en conférence de presse, le sélectionneur s'était justifié ainsi : "Benoît est venu plusieurs fois - même s'il a eu certaines pauses - avec un rôle spécifique. Vous ne me ferez pas dire que le poste de numéro 3 n'est qu'une question d'état d'esprit, de capacité à vivre ensemble. Il est là aussi, surtout, pour ce qu'il réalise même si son club n'a pas les résultats espérés."