Equipe de France | Benjamin Pavard : "Mon vrai poste, c'est défenseur central"

Le Munichois a confié sa joie de retrouver les Bleus avec cette fois un statut de défenseur central.

Heureux de revenir en équipe de France, Benjamin Pavard l'est doublement. Mercredi en conférence de presse, le Munichois a rappelé son bonheur de retrouver les Bleus après avoir contracté la Covid en mars. Mais aussi un statut de défenseur central.

Est-ce que cette répétition de match va être une vraie répétition dans ce système à trois défenseurs ?

C'est un nouveau système que l'on a l'habitude de jouer. J'ai l'habitude de jouer dans ce schéma à Stuttgart ou à Munich et je suis content que l'on joue dans ce système. La Coupe du monde est encore loin et nous avons des matchs à gagner et la Ligue des nations.

Vous étiez absent lors du précédent rassemblement à cause de la Covid-19 et on a l'impression qu'à chaque fois que vous revenez, il y a une motivation nouvelle. Est-ce dû à la Coupe du monde qui se profile ?

Non, il y a la Ligue des Nations. On l'a gagné et on a encore envie de la gagner. Il est vrai que la Coupe du monde va vite arriver mais si on y pense trop ce n'est pas bon. On a encore faim de titres et personnellement, il en manque encore beaucoup dans mon armoire.

Êtes-vous soulagé de voir que vous revenez en tant que défenseur central en sélection ?

Oui c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est mon poste depuis les U19. Depuis que je joue en professionnel, j'ai été un peu baladé à droite et à gauche. Mon vrai poste c'est défenseur central où je jouais à Stuttgart, pendant deux ans à Munich j'ai joué arrière droit et en équipe de France aussi. Mais mon vrai poste c'est défenseur central, c'est là où je me sens le plus épanoui.

Que pensez-vous des envies de départ de Robert Lewandowski ?

Je l'ai entendu comme vous. Je n'ai pas d'infos en plus. Je pense qu'ils vont trouver un compromis avec le club. Je préférerais qu'il reste car il marque de nombreux buts et que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Mais après, s'il a des envies d'ailleurs et si le Bayern y trouve son compte... On serait tristes s'il partait.

Le fait de jouer au poste de défenseur central, vous expose-t-il à plus de concurrence ?

C'est mon poste depuis petit. La concurrence existe à tous les postes. Il n'y a que le terrain qui parle. J'essaye de tout donner au quotidien pour garder ma place.

Comment avez-vous accueilli votre retour chez les Bleus ?

J'étais trop content, trop heureux de revenir. Porter le maillot de l'équipe de France, c'est très important pour moi. Surtout qu'en mars c'était à Lille et j'ai regardé le match à la télé. Je savoure chaque moment avec les gars.